復興商工畢業生設計低醫療耗材環保口罩。（復興商工提供）

今年全球受新冠肺炎的肆虐，口罩成為人人生活必備配件。新北市復興商工校長王志誠表示，今年畢業生以「SDGS聯合國永續發展目標」、「後疫情社會關懷」為主要核心內容，指導學生用年輕人的視角及獨特的創意，設計出紙材的口罩，不只降低醫療耗材，也堅持地球環保，更讓口罩成為服飾與裝扮畫龍點睛的產品。

據該設計小組成員表示，現行口罩材質為不織布，屬塑膠的一種，無法自然分解；但其實須要防護的部分僅在口鼻，其他部分口罩設計應可以去除，以達環保目的。為使防護效果不打折又能達到地球環保效果，學生設計利用小型濾片來減少醫療耗材的浪費，將位置設計於接近口鼻處以確實防護效果，再配合環保紙材、可回收材質的使用，不但不使地球產生負擔，讓環保意識可以永續進行，為地球的未來盡最大的心力。

除了防疫效果外，年輕人的藝術創意更是無遠弗屆，14種摺疊款式設計，讓口罩造型可以更多樣化，讓配戴者可以視心情、場合而做不同的選擇，倘能與產商合作生產，製作出如現行市面上各式顏色、圖樣的口罩，或是個人自由發揮創意在紙材質上塗畫，成為世上獨一無二的口罩。想必，瘋搶口罩的潮流必會重新現世。

復興商工此組同學不只著眼於疫情防護、環保意識的設計與出發，更希望把台灣文創能力推向全世界。同學們不斷激發想像，從天馬行空的討論中淬煉出獨特的創意，希望將品牌行銷、產品設計等創意參與德國紅點創意設計大賽，為國家、為個人爭取榮譽。

復興商工每年年末辦理重大展覽，展示高三學生半年的學習成果，提供廠商在各項作品中發掘創意人才。該校在設計、藝術領域的優良表現，時有所見。例如本學年度的全國高中職技藝競賽商業廣告職類獲得金手獎第一名，另外有室內空間設計職類的第五名等等。

校長王志誠表示，本年度整體標語「標新 立藝」，讓同學可以發揮年輕一代的想法，創新藝術手法，除口罩設計外，其他如動畫繪製類別，介紹消防隊繁重、緊張、危險的工作，讓社會大眾更了解消防隊的工作；或是為推行美麗的新北市，將新北市的特殊自然景觀融入創作元素，設計鞋子造型，從鞋子便能看出新北市的重大地標。種種創新的設計，都是十八歲的年輕學子長期浸染在復興商工這個充滿藝術設計氛圍環境下激發出的無限創意。其他嶄新且優良的藝術設計作品繁不勝數，歡迎各界在12月25、26日到永和區復興商工進行參觀。

(中時 )