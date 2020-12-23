受到新冠肺炎疫情推力，今年大陸社區團購越來越熱門，看好2022年消費規模有望成長至千億元（人民幣，下同）等級。加上最新報告指出今年該領域融資金額逾百億、年增達356.3％，也讓互聯網巨頭入局。專業機構和業內人士認為，社區團購領域龍頭獲得融資加上線上巨頭佈局，短期市場競爭或加劇「燒錢大戰」的開啟，但同時應警惕二級市場概念炒作。

舉例來說，提供社區果蔬、生鮮及家居用品的團購平台十薈團，光今年就3度獲得投資、共獲2.497億美元融資；興盛優選也完成8億美元的C＋輪融資，投資方來頭也都不小，包括KKR、騰訊投資、紅杉資本等機構。

大陸「社區團購」是藉由互聯網方式，進行團購銷售日常所需商品與生活服務，並在社區內提貨的購物模式。通常以一個社區為單位，並招募團長來負責該社區的民眾團購。

但今年受到疫情刺激、不便出門，讓民眾對於社區團購等相關需求快速擴大。回顧2019年的大陸社區團購規模為340億元，但據艾媒諮詢報告顯示，今年市場規模預計為720億元，2022年規模或上看到1020億元。

(旺報 )