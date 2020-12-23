台達電宣布協助台塑集團規畫、設計與建置全新高效節能的集團資料中心，台塑集團總部的資料中心位於新北市，具備750 kW的電力容量，總占地約300坪，是台塑集團全球IT資訊中心的骨幹。

台達電表示，模組化資料中心解決方案和優異的系統整合能力，協助台塑集團打造PUE（Power Usage Effectiveness，電力使用效率）值低於1.5的高效節能資料中心，每年預估可減少高達30％的用電量。

台塑企業管理中心常務委員暨台塑生醫董事長王瑞瑜表示，這個全新的資料中心是台塑集團海外分部所有IT基礎架構的支柱，而台達電團隊的知識，以及過去建置許多高效節能資料中心的經驗，是台塑選擇台達電的決定性因素。

台達電的資料中心解決方案，是協助台塑綠色資料中心達成PUE值低於1.5的關鍵，台達電表示，與舊的資料中心相比，新的資料中心每年預估可減少高達30％的用電量，台塑綠色資料中心採用N+1設計架構供電，包括提供NT 120 kVA不斷電系統（UPS），即使在100％不平衡負載條件下，亦可持續為企業提供嚴密保護並節省營運成本，並搭配台達43kW的機櫃式冰水型精密空調，打造冷通道封閉系統，台達電EMS產品可以監控機櫃設備的溫濕度等等訊息，搭配資料中心管理系統DCIM，可提供管理者不同層面的關鍵資訊。

(工商 )