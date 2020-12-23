整個身體懸空的「索道滑輪」關卡十分刺激。（胡健森攝）

如果膽子太小，在會上下左右不斷晃動的「木棧吊橋」關卡，想要跨出一 步恐怕都很難。（胡健森攝）

天送埤森鐵文創園區還原了許多早年的林鐵風情。（胡健森攝）

三星鄉是早年日據時代採伐太平山林木的重鎮，縣府及鄉公所在政務委員吳澤成大力支持下，近年來積極推動復原林鐵文化，鄉公所也與民間業者合作，在天送埤文創園區增設滑輪、流籠、鋼纜橋多項當年伐木工人在山林間所使用的交通設施，既是遊戲也是體驗，讓遊客感受當年上山伐木的過程，有趣刺激同時也是膽量與體力的測驗。

日據時代，日本人為了將在太平山上採伐的木料運送下山，鋪設森林鐵路，沿途設置了10個車站，其中有7個站體在現在的三星鄉範圍內，天送埤車站更已有百年歷史，至今仍保存得相當完好，鄉公所規畫為「天送埤森鐵文創園區」並委由民間業者經營，園區內呈現許多當年林鐵的風貌，更有復刻板林鐵小火車可搭載遊客感受搭乘林鐵的樂趣。

如今鄉公所與業者進一步規畫「伐木星空」設施，有爬高、木棧吊橋、索道滑輪、鋼纜橋、網繩橋、流籠等關卡，每一道關卡都是當年林鐵伐木工人會使用到的技能及設施，雖然安全設施相當足夠，業者也保證使用者的安全，但如果遊客的膽子不夠大，在體驗的過程中仍會嚇出一身汗甚至嚇到腿軟，同時也考驗著使用者四肢的肌耐力及平衡滿、反應力，相當刺激過癮。

業者賴榮世表示，太平山林鐵在1979年停駛之後，至今已有40年，當年的站體沒有一一妥善保留相當可惜，如今地方上希望能重現擁有歷史底蘊的林鐵文化，因此園區內便仿當年工人上山伐木的情境，讓遊客體驗、瞭解當年的伐木工人感覺，整個過程大約需要40分鐘。

鄉長李志鏞表示，三星鄉為了推廣五分車林鐵文化，將原天送埤車站範圍活化並委託民間經營，如今參考流籠、纜索等早期伐木的專業器具，並改變成為體驗性的遊具，讓遊客能在此體驗到早期伐木工人的辛苦，也能發揮遊具的新鮮感及刺激性，新引更多遊客前來，帶動三星鄉的觀光發展。

(中時 )