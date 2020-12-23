不少情侶為增添情趣，會和另一半相揪上摩鐵，不過衛生問題也多次引發討論。對此，一名聲稱在摩鐵工作的櫃台阿姨爆料，她的房務員好友告訴她，某位同事常抱僥倖心態，客人用過的床單、枕頭沒很髒，對方就會折一折放回原位，更恐怖的是房內的杯子，「你想像得到的東西，全都有可能曾被丟到摩鐵的杯子裡」。

原PO在臉書社團「靠北住宿2.0」上匿名指出，一位從事房務工作的好友向她抱怨，有位同事對於房務清潔相當隨便，客人用過的毛巾只要是乾的，就直接放回原位，連同床單和枕頭套也如此，「只要不髒就不會更換」。讓好友怒批，那位同事沒品到有剩。

更誇張的是，不少客人會將房內杯子當作菸灰缸，直接將菸蒂、灰全丟裡面，「也遇過假牙、垃圾丟裡面，你想像得到的東西全都有可能丟進杯子裡」。這也讓原PO感嘆，她在摩鐵服務已有20多年，員工、客人的誇張事蹟她也聽了不少，導致她外出投宿都提心吊膽，更自備杯子、床單、枕頭套等，「就怕那邊曾出過偷懶房務員」。

貼文發出後，讓不少網友嚇壞，「天啊，讓我有陰影了」、「我都不太敢碰遙控器，因為不知道上一個人摸了什麼又轉台」。還有網友加碼爆料，「我看過拿電熱水壺洗襪子，從此之後我不再用飯店任何東西」、「不止摩鐵，民宿也有耳聞，全憑房務員的良心」、「偷偷說，其實ktv的杯子也是，多年前做過連鎖ktv的人路過」。

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(中時新聞網)