倫敦疫情加劇，國籍航空還要不要飛？華航遵照中央流行疫情指揮中心及民航局的規定調整倫敦航班，為協助英國僑民及留學生返台，12月25日（本周五）的台北-倫敦來回航班將照常飛航，1月1日航班取消，後續將依市場需求及疫情狀況調整航班計畫。

華航表示考量英國疫情嚴峻，當地時間12月26日返台的CI082航班，將採高規格防疫措施，主動發給每位旅客防護衣、口罩；機上餐點調整為一次性個人防疫餐盒及使用拋棄式餐具，飲品服務視旅客需求提供；且不提供免稅品銷售，減少人員接觸。

針對機上防疫，華航遵守中央疫情指揮中心之規定，持續落實機組員執勤的防疫管理措施，包括量測體溫，配戴口罩、手套、隔離衣、護目鏡等防護裝備；在外站期間安排機場專用通道快速出入關、專用車輛接送、旅館加強清潔消毒，提供溫度計、抗菌防護噴液等組員防疫暖心包；強化住房管理，機組員不得外出，安排房間內用餐，服務人員送餐至門口確保無接觸；鼓勵全員安全報告，做到防疫無漏洞。

華航強調，還特別建立組員健康自主管理系統及設置防疫專線，提供組員防疫諮詢；另外要求地勤代理商等第一線作業單位，進入航機必須配戴口罩及必要防護裝備，以確保機組員安全。

為強化管理，華航將擴大關懷機組員的監管機制，提醒機組員勤洗手、使用酒精消毒；嚴格要求執勤全程戴口罩，違者將依員工獎懲規定從重議處；對於違反防疫規定情節重大者，將處以停職、甚至解僱。務必做到全方位保障機組人員安全，嚴格落實防疫。

(中時 )