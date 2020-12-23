吉安鄉長游淑貞扮演「聖誕公主」，分送長者糖果、餅乾，將關心與歡樂送到他們手中。（吉安鄉公所提供／羅亦晽花蓮傳真）

聖誕節將來臨，社團法人花蓮縣老人暨家庭關懷協會邀請5個鄉鎮關懷據點，逾150位銀髮族老大人，參與「樂活老人歲末同樂會 」活動，盼藉由表演、摸彩和長者志工表揚，讓這群老大人們在歳末齊聚同樂，享受宛如國外溫馨、幸福聖誕音樂饗宴。

「樂活老人歲末同樂會」今在吉安鄉好客藝術村舉行，除提供義剪、闖關遊戲等活動，並結合花蓮地檢署進行反賄選及反毒做愛心宣導，美崙山扶輪社也在活動中舉行簡單捐贈小貨車儀式，盼協助老家持續服務偏鄉弱勢長者，吉安鄉長游淑貞在最後也扮演「聖誕公主」，分送糖果、餅乾，將關心與歡樂送到長者手中，現場洋溢著熱鬧、溫馨氣氛。

游淑貞肯定老家協會，從獨居老人送餐服務，到貧困家庭與失能家庭的關懷、長期照護，及社區老人樂活銀髮的健康站等服務工作，不畏困難不斷推展，造福地方。老家協會執行長蔡智全感謝花蓮縣府與吉安鄉公所長期的協助，盼藉銀髮聖誕同樂會活動，將心中的愛與喜悅，分享每位長者，象徵從老家出發，分享正能量的愛給後山長者。

然而，隨疫情影響，老家協會今年募款銳減4成，目前僅能先利用長照業務營收幫助弱勢，而老家協會現正進行「2021常年服務暨第17屆助老扶老」公益活動，籌募愛心年菜及扶老天使經費，盼各界發揮愛心，挹注資源，讓長輩佳節不孤單。

(中時 )