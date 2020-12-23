台南市文元國小19日上午9時許舉辦校園運動會，竟有偷拍狼戴口罩以家長名義潛入南棟教室男女混合公廁偷拍，遭如廁女性家長起疑，吆喝一群家長圍堵報警，警方在其手機內截獲多段偷拍影片，預估受害者不只1人，該校網站貼出公告，呼籲19日9時至9時30分使用過該棟公廁的親師生，前往警局指認影片。

台南市文元國小共有2400多個學生，1700多個家庭，19日舉辦校慶運動會，規定學生家長戴口罩通過量體溫，即可入校。

不料此舉卻成為偷拍狼方便犯案的管道，41歲蕭姓嫌犯戴著口罩冒充家長，潛入低年級就讀南棟校舍的男女混用廁所，躲在第3間蹲式馬桶廁間內，疑似以手機從門底縫隙偷拍第2間與第4間使用者如廁風光。

有女性家長如廁發現蕭男形跡可疑，等蕭男出來時有1男1女將他攔住，並吆喝一群家長圍堵報警，警方趕到現場，有受害女性家長提告妨害秘密罪。

蕭男否認犯行，拒絕提供手機內資料，警方扣留手機，交給檢察官偵辦，並在手機內發現多段偷拍影片，受害者可能不只1人。

校方在網站上貼出公告，坦承19日運動會南棟低年級教室公廁逮到偷拍狼一案。學生家長們透過手機聊天軟體瘋傳，呼籲多數不知已被偷拍的家長到派出所出面指認，提醒若不提告妨害秘密罪嫌，偷拍者沒有刑事責任，只剩社維法可罰。

(中時 )