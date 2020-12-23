跨越食水嵙溪的情人木橋呈現浪漫唯美燈海。（石岡區公所提供／王文吉台中傳真）

食水嵙溪石岡花漾藝術節布置真摯浪漫玫瑰花牆。（石岡區公所提供／王文吉台中傳真）

「第二屆食水嵙溪石岡花漾藝術節」26日登場，持續閃亮至明年2月28日。今年首度在食水嵙溪推出燈光音樂秀，唯美燈飾映照河面波光，璀璨浪漫超吸睛，並規劃希望燈場、愛的魔力燈場、魔幻水世界燈場、真摯浪漫玫瑰花牆、相守一生情人鵲橋、香榭情人大道及水漾光祝福等7大主題燈區，夢幻指數破表。

石岡區長劉素幸表示，今年石岡花漾藝術節橫跨元旦、春節假期及元宵節，展期共65天，預定12月26日18時30分在情人木橋舉辦點燈儀式，包括台灣知名創作歌手陳零九、民歌歌手施孝榮、閩南語歌手許富凱等人都將到場演唱，現場還有精彩萬分的煙火秀。

食水嵙溪燈光音樂秀每晚6點半登場，每半小時演出1場燈光音樂饗宴，搭配沿途炫麗的光環境廊道，包括石岡著名景點如東豐自行車道、情人木橋等，規劃7大主題燈區。除夜間藝術燈光，白天也可到東豐自行車綠廊、九房童話世界3D彩繪村、土牛客家文化館等景點遊玩。

石岡區公所表示，12月26日點燈，舞台區入口處將設置紅外線體溫量測儀，請民眾配合量體溫並消毒，活動期間請全程戴口罩，除補充水分外禁止飲食，也請攜帶手機並全程開機；此外，活動禁止參加對象包括居家隔離及檢疫者、自主健康管理者，以及發燒、呼吸道症狀、腹瀉、嗅味覺異常者，提醒民眾注意。

(中時 )