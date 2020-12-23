楊鎮浯縣長偕金沙鎮長吳有家（右）透過臉書粉絲專頁，向鄉親報告「阿牛忙甚麼？」施政成果。（李金生攝）

現場也安排與志工媽媽製作紅龜粿，行銷當地傳統糕點美食。（李金生攝）

直播過程也穿插抽獎活動，與鄉親同樂。（縣府提供）

金門縣長楊鎮浯就職2周年，今（23）日客串「直播主」在山后民俗村1家民宿透過臉書粉絲專頁，向鄉親報告「阿牛忙甚麼？」施政成果，並偕金沙鎮長吳有家與志工媽媽製作紅龜粿，行銷當地傳統糕點美食，輕鬆有趣方式讓縣府團隊更加貼近民眾，尤其獲得年輕朋友的歡迎。

楊鎮浯並就縣府團隊過去2年的表現，打了75分至80分之間的成績，強調縣府做了很多好的規畫，也努力達成很多建設成果，但仍有一些可以再努力的空間，效率可以再提高，與鄉親的互動包括「公民對話」都可以再加強，未來會朝向一個更開放、更對話的政府來努力。

楊鎮浯在直播中報告指出，在新冠肺炎疫情的衝擊下，縣府透過全面防疫措施，維持金門「零」確診並推動「紓困三方、振興百業」的產業輔導措施，讓金門經濟正向發展，將疫情傷害減至最低，努力繳出讓縣民有感的成績單，但因外在環境詭譎多變，仍期許縣府團隊洞察局勢持續衝刺，加速縣政建設，以不負鄉親託付。

直播過程中也安排類似學堂隨機「抽考」的方式，由縣府局、處首長向鄉親具體說明觀光、工務、教育、建設、社會、及醫療等推動情形，並穿插抽獎活動和金沙鎮社區志工黃媽媽手工製作「紅龜粿」，相較過去排排座的報告場景，顯得輕鬆、溫馨許多。

其中在國旅方面，搭配中央「安心旅遊」措施，透過行銷活動、品牌合作、異業結盟等方式招攬旅客，帶動66萬人次旅客，創造56億元觀光產值，金門縣因此獲得交通部安心旅遊全台第4名佳績。

楊鎮浯在這次下鄉直播中，也向當地鄉親報告馬山多功能遊憩港已進入實質規畫的好消息，強調該案有助於均衡東、西半島發展，未來小三通復航後，可對接泉州石井碼頭及廈門翔安機場，為金門發展創造更多可能。

吳有家鎮長也緊接說明金沙鎮2年來的蛻變，包括金沙親子遊藝館在8月啟用，提供親子休閒的好去處；戶外的親子公園，也已著手規畫在金沙國小前區及後區闢建，建構友善共融的遊憩場域，讓大、小朋友一起放電。另外，近期爆紅的陽翟大街，除延續「積不可獅」大型積木展熱潮，目前更已輔導9家在地特色商家進駐營運，與年輕人共創打拼，迎來熙攘人潮，讓金沙越來越熱鬧。

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(中時 )