桃園市青年事務局輔導社會企業「1／5數位共享部落」，由原住民青年卓暐彥成立，團隊建置「樹不老共享店鋪」網路平台，運用數位科技延續泰雅族人互助共享精神，解決部落人力資源不足及生活機能匱乏等問題，促進部落永續發展。

39歲的卓暐彥5年前回到家鄉復興區雪霧鬧部落，體認部落發展的艱辛買生活用品要花好幾小時、人口高齡化等，於是他開始進行田野調查，設計出一套符合偏鄉部落的數位應用平台「樹不老共享店鋪」。

該平台共享互助機制有「共享經濟」、「互助生活」兩大類，族人可以在平台上提出需求串接部落資源，例如大部分族人從事農務與經營露營區，可透過此平台販售農產、配送露營食材，讓遊客直接買到當地食材。

另部落交通不便、資源缺乏、高齡長者照顧等生活問題，族人則可在平台上提出需求，如協助就醫、載運貨物等，支付酬勞方式也強不限於金錢，可以物易物、換工，甚至免費都可以，找回原住民之間的人情味，目前系統測試階段，服務未來將持續優化。

青年局這次也媒合中原大學原住民專班學生進入雪霧鬧部落實際觀摩，學習整合部落文化與生活資源解決問題。中原大學原專班主任戴永禔表示，課程跟著卓暐彥團隊進行實務操作，讓原住民學生了解新創理念如何投入部落發展。

(中時 )