【政新鮮】謝龍介氣瘋了模仿蘇貞昌 撂俚語怒罵「夭壽」

百輛汽機車昨組成「罷王貪食蛇」，於罷王總部集合誓師後出發，繞行中壢主要幹道，展現罷免桃園市議員王浩宇的決心。（黃婉婷攝）

桃園市議員王浩宇罷免案11月由中央選舉委員會審查通過，將於明年1月16日投票，罷免王浩宇總部持續發起相關活動，向民眾展現罷免決心；王浩宇對此表示尊重，不願多做評論。而外界相當關注到底最後結果將會如何，對此，台南市議員謝龍介直言，「我看他(指王浩宇)凶多吉少！」

謝龍介在政論節目《TVBS新聞大白話》中以陳致中被罷免為例，他分析，其實很多事情只要低調、誠懇就可以解決，像是陳致中面對這些問題，發現有些事情不該說話就不說，看陳跟高雄前市長韓國瑜質詢過程也沒有激烈，僅針對市政就事論事，所以當有人發動罷免陳致中，人家就會覺得理由不充足。

謝龍介進一步分析，令王浩宇措手不及的是「連署人數這麼高」，所以他真的會急，畢竟他在乎這個職位，不過，像高雄市議員黃捷又不同了，因為有人教她選戰策略。

另外，謝龍介更指出，所以當有人在抨擊台北市議員王世堅時，像這種事又牽扯到王浩宇，令他忍不住說「我看他(王浩宇)凶多吉少」。

(中時新聞網)