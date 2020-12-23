隆達（3698）23日盤後公告，富采將於股份轉換基準日110年1月6日上市，其開盤價之計算方式依照臺灣證券交易所營業細則第59條第二項規定，以晶電公司最後交易日（109年12月23日）收盤價格，乘以換發富采1股新股所需股份算得之價格，為計算升降幅度之參考基準。亦即以109年12月23日晶電公司收盤價新台幣41.4元，換算富采於110年1月6日開始交易基準價為新台幣82.8元。

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