富采投控重新掛牌 價衝82.8元 17:592020/12/23 工商 李淑惠 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 隆達（3698）23日盤後公告，富采將於股份轉換基準日110年1月6日上市，其開盤價之計算方式依照臺灣證券交易所營業細則第59條第二項規定，以晶電公司最後交易日（109年12月23日）收盤價格，乘以換發富采1股新股所需股份算得之價格，為計算升降幅度之參考基準。亦即以109年12月23日晶電公司收盤價新台幣41.4元，換算富采於110年1月6日開始交易基準價為新台幣82.8元。 綠界 上半年配息5.1元 全台 明年訂單不看淡 (工商 ) #隆達 #晶電 #富采 #基準 #新台幣 也許您會感興趣 其他人正在看 推薦閱讀 momo富邦媒年菜早鳥優惠開跑 銷售年增上看5成 13:542020/12/23 財經 中低價股漲多休息 高價股回神接棒 12:552020/12/23 財經 投資ESG 債券基金要小心 04:102020/12/23 投資理財 日盛金老總：富邦金收購未必成功 04:102020/12/23 財經要聞 日盛金老總喊話 富邦金收購 不一定成功 04:102020/12/23 財經焦點 恒生科技指數 大陸含科量最高 04:102020/12/23 投資理財 恐慌升 富邦VIX爆量大漲6.35％ 04:102020/12/23 證券．權證 《類股》用電大戶條款元旦上路 太陽能股回暖 11:252020/12/23 財經 再添生力軍！「永豐富櫃200正2N」25日上櫃掛牌 15:302020/12/23 財經 晶電、隆達今日最後交易 富采 掛牌參考價約80元 04:102020/12/23 證券．權證 鐵礦砂供不應求 新高價近在眼前 04:102020/12/23 全球財經 財經熱門新聞 死敵超車變翻車？ 台積電3奈米驚爆大客戶搶首波產能 - 財經 台塑新戰場3／壽命多2年重量少30% 台塑開發「鋰鐵電池」力拚電動車 - 財經 遭川普一刀斃命 專家爆第二個華為死期快了 - 財經 經濟繁榮全靠中國 澳學者：應拒美用中澳關係評估同盟忠誠度 - 財經 奇力新、凱美公告八點重訊！傳與股權相關 - 財經 發表意見 留言規則 中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時新聞網的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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