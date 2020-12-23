中美貿戰、新冠肺炎疫情，牽動全球紡纖供應鏈南移到東南亞市場，包括遠東新（1402）、新纖（1409）及成衣廠冠星（4439）則是看好越南市場的前景，2021年的資本支出，都以投資越南為主。

客戶訂單明確，短纖布廠今天董事會通過全新投資案，擬投下3,500萬美元（約新台幣10億元），在越南打造織染一體廠， 目前規劃明年第2季動工，2022年下半年完工投產，未來冠星的布料每月產能將比目前再增加兩成至三成，公司營收、獲利可望同步推進。

(工商 )