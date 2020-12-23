供應鏈南移 紡纖廠遠東新、新纖、冠星明年資本支出以越南為主 17:592020/12/23 工商 袁延壽 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 中美貿戰、新冠肺炎疫情，牽動全球紡纖供應鏈南移到東南亞市場，包括遠東新（1402）、新纖（1409）及成衣廠冠星（4439）則是看好越南市場的前景，2021年的資本支出，都以投資越南為主。 客戶訂單明確，短纖布廠今天董事會通過全新投資案，擬投下3,500萬美元（約新台幣10億元），在越南打造織染一體廠， 目前規劃明年第2季動工，2022年下半年完工投產，未來冠星的布料每月產能將比目前再增加兩成至三成，公司營收、獲利可望同步推進。 (工商 ) #全新 #遠東新 #全球 #新纖 #冠星 也許您會感興趣 其他人正在看 財經熱門新聞 死敵超車變翻車？ 台積電3奈米驚爆大客戶搶首波產能 - 財經 遭川普一刀斃命 專家爆第二個華為死期快了 - 財經 冏爆！ 澳向WTO狀告大陸 卻意外跳進替華為挖的坑？ - 要聞 台塑新戰場3／壽命多2年重量少30% 台塑開發「鋰鐵電池」力拚電動車 - 財經 他賣房賺750萬全職炒股 專家曝沒這條件就乖乖上班 - 財經 發表意見 留言規則 中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時新聞網的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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