長興（1717）受到惠合成樹脂／特用材料拉貨強勁，11月營收創下歷史次高紀錄，自結單稅前盈餘3.85億元，年成長58.39％；累計1-11月稅前盈餘29.86億元，年增11.36％，每股稅前盈餘2.41元。

由於客戶於10、11月提前備貨，長興預期12月出貨可能下修，惟第四季表現仍是淡季不淡。

長興表示，雖然原物料上漲將影響平均毛利率，預計傳統的合成樹脂事業單位成本及毛利率受原物料價格變動影響較大；特用材料、電子材料事業單位則相對穩定。第四季原物料上漲雖造成毛利率略降，但在營收逐季走升的趨勢下，預期獲利仍將有相應的表現。

長興因近期原料價格上漲，下游客戶增加備貨，以及中國大陸景氣持續復甦，合成樹脂、特用材料兩大事業單位出貨量明顯增加，拉動11月營收創下歷史單月次高，因原物料漲價反應成本上升，11月營益率9.99％略低於上月，但仍在歷史高位水準，單月營業利益與稅前盈餘均較去年同期大幅成長。

長興表示，新冠疫情打破產業傳統淡旺季表現，在近期原料漲勢仍未趨緩的預期下，客戶提前拉貨因應，合成樹脂、特用材料出貨量均明顯較上月增加，電子材料則持平表現。

該公司11月營收40.97億元，月成長10.56％，其中合成樹脂的需求受惠於主要市場中國製造業景氣持續擴張，營收比重已回到5成以上。

部分成本反應原物料上漲，11月的營業毛利額雖仍較上月增加，但毛利率略低於上月表現，營益率9.99％也較上月略低，但還是維持在公司歷年來的高位水準。因年底季節性費用增加等因素，11月稅前盈餘較上月減少14.20％，但仍較去年同期成長58.39％。

(工商 )