綠委何志偉身體不適做新冠篩檢 報告明天中午前出爐 18:052020/12/23 中時 吳家豪 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 民進黨立委何志偉(吳家豪攝) Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 近日有紐西蘭機師確診新冠肺炎，這段期間還在台北天母百貨公司到處走，選區就在台北士林、大同的民進黨立委何志偉，今日晚間也傳出身體不適。而何志偉稍早10分鐘前接受記者電訪表示，目前人正在台北陽明醫院，已做新冠肺炎篩檢，報告明天中午前出爐，今晚原本預定行程已全部取消，稍晚就會立刻回家自主隔離。 高雄女居檢14天後揪團吃鍋 驚爆確診9友人隔離 北市跨年晚會變數 柯文哲：可能前1天宣布不辦 目前原則要辦 (中時 ) #何志偉 #機師 #確診 #新冠 #肺炎 也許您會感興趣 其他人正在看 推薦閱讀 染疫機師足跡 黃珊珊喊不能證實很痛苦 16:252020/12/23 生活 遭誤傳是紐籍機師密友 「廣達女」發聲明：已蒐證準備提告 14:572020/12/23 生活 確診機師逛過好市多 南崁店即起停止試吃、座位減半 15:582020/12/23 生活 確診機師被爆曾赴日本交流協會 網驚：顧立雄、王美花隔天也去 13:172020/12/23 政治 才跟蔡英文見面 何志偉自爆頭暈、喉嚨腫 人在醫院 17:212020/12/23 政治 關鍵對話曝光！紐籍機師爆住負壓病房發脾氣 扯假報告逼入院 08:432020/12/23 生活 紐籍確診機師再爆新足跡 去日本交流協會、爬象山 11:532020/12/23 生活 染疫機師趴趴走 百貨業皮繃緊 04:102020/12/23 產業．科技 機師圈再爆案765離譜黑歷史 網一看氣炸 12:402020/12/23 生活 強化機組人員檢疫規定 衛福部：擬採檢及延長居家檢疫時間 10:382020/12/23 生活 網瘋傳紐籍機師恐怖新足跡是否屬實？陳時中回應了 15:522020/12/23 生活 政治熱門新聞 黃捷遭移送檢調 時力人頭黨員案為「罷捷」投下震撼彈 - 政治 政府把萊豬的罪壓在蘇醫師頭上 林濁水嘆：這次沈富雄說對了 - 政治 紐籍機師害台灣零確診破功 媒體人一句話嗆爆陳時中 - 政治 六都市長民調只看這兩都 沈富雄看好藍營的她 - 政治 蘇貞昌下台誰接閣揆寶座？游盈隆直指4大天王 - 政治 發表意見 留言規則 中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時新聞網的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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