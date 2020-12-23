近日有紐西蘭機師確診新冠肺炎，這段期間還在台北天母百貨公司到處走，選區就在台北士林、大同的民進黨立委何志偉，今日晚間也傳出身體不適。而何志偉稍早10分鐘前接受記者電訪表示，目前人正在台北陽明醫院，已做新冠肺炎篩檢，報告明天中午前出爐，今晚原本預定行程已全部取消，稍晚就會立刻回家自主隔離。

(中時 )