大陸福建省福州市近日發生一起驚險的電梯事故，有名女子搭乘社區電梯下樓時，突然一陣明顯的失重感，電梯正急速向下墜落當中，她抬頭一看螢幕中顯示的數字，竟然從35樓降到12樓，這過程只發生在短短幾秒之內，所幸她機靈做出一個動作，成功保住了寶貴性命。

（圖／翻攝自沸點視頻）

根據《沸點視頻》報導，事發於12月22日，從監視器畫面可以看到，電梯以高速下墜，一口氣就掉了10幾層樓，女子發現後連忙按下呼救鍵，接著「狂按各樓層」的按鈕，最後成功讓電梯停在12樓，等到門一開，她就火速逃離，隨後電梯又自動上升，並重重摔落，電梯門甚至因此被砸壞。

（圖／翻攝自沸點視頻）

所幸這名女子順利逃過一劫，不少網友看到影片後也都嚇壞，紛紛直呼「好可怕，真的是大難不死」、「我的天哪，我可能到10樓都反應不過來」、「我可能還在感慨這個電梯速度真快」、「以後搭電梯不敢玩手機了啦」、「論冷靜的重要性」、「好險她很聰明」、「學到一課了」。

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(中時新聞網)