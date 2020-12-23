勞動基金官員炒股涉貪案持續延燒，12月10日傍晚台北地檢署與廉政署展開第三波行動，目標為搜索代操勞動基金的復華投信，在約談復華投信投資長邱明強、研究員劉建賢、陳周倫、寶佳資產執行長唐楚烈及投資主管邱裕元等5名被告，台北地院晚間裁定陳周倫50萬元交保，其餘4人收押禁見，震驚業界。

根據《財訊》雙週刊報導，復華投信作風向來低調，背後沒有金控富爸爸撐腰，但共同基金效表現穩健亮眼，歷年來都是基金獎的常勝軍，資產規模與獲利也連年成長，根據投信投顧公會數據，復華投信至今年11月底為止，市面上流通69檔基金，總受益人數18.2萬人，如加計全權委託，資產規模高達超過5547.65億元，在投信業高居第三名，僅次於國泰投信與元大投信，去年全年獲利更大增五成，達到8.12億元，創下成立23年來新高。董事長杜俊雄被投資界視為傳奇人物，實力喊水會凍。

復華投信投資長邱明強畢業於台灣大學經濟研究所，從基層研究員做起，在台証投顧研究調查部跳槽到復華投信後便長年負責代操業務，曾獲金彝獎傑出投信投顧人才獎。此次竟然有投資長等級的高層涉入弊案，市場盛傳已有部分代操案提前收回。

值得注意的是，《財訊》報導指出，代操政府基金的部位佔復華整體管理資金的規模近半。根據勞動基金運用局10月年報，復華在勞退基金（新舊制）共有13個帳戶，接受委託代操金額約1118.4億元，勞保基金有1個帳戶，金額為10億元，退撫基金則有3個帳戶，委託金額共90億，總計復華代操政府基金規模達1218.14億元，年化報酬率逾10％，績效不但遠勝大盤，與國泰、統一在全委業務的排名與績效競爭前三。然而代操政府基金部位占復華總管理資產近1／4，若勞動基金運用局因本案而必須與復華切割而提前收回代操部位，勢必重傷復華。

市場的擔憂也導致原本預期的年底作帳行情反而變成結帳行情，加劇近期的修正力道。市場人士觀察，若復華真的遭到政府基金撤資、更換代操經理人，勢必賣出手上部位，但由於無法確認政府基金何時更換、而哪些股票會被賣出，乾脆就都賣出，使得不少原本基本面不錯的個股價格也遭到修正，顯示市場動見觀瞻復華動作。

低調卻實力雄厚 屢創市場驚奇

根據《財訊》報導，由於杜俊雄相當低調，外界對復華投信的印象總覆蓋一層神秘的面紗，主因在於復華投信的基金銷售通路並非大幅仰賴銀行，而是自行建置業界最龐大的直銷團隊，直接針對投資人行銷，且另一大業務代操不得對外做廣告，杜俊雄本人更從未接受過媒體採訪，外界對它充滿好奇。

(中時新聞網)