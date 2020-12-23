台灣大哥大女子高球公開賽今天在林口東華球場正式點燃戰火，儘管鋒面過境全天陰雨，但與賽選手仍然表現不俗，全場共有12位選手繳出低於標準桿的好成績。台灣今年唯一繼續留在美國LPGA征戰的錢珮芸，靠七隻小鳥繳出67桿佳績，一桿之差領先第一回合倒吃甘蔗的長庚球場培訓業餘選手陳伶潔。

旅日名將蔡佩穎今天則拜兩記果嶺旁chip-in(直接切球進洞)之賜進帳兩記博蒂，以69桿作收，與張瑄屏及謝瑀玲並列第三。台灣「高球一姊」徐薇淩這場比賽則以70桿開出紅盤，與最後三洞連射三鳥的吳佳晏以及「宜蘭球后」石澄璇，並列第六。

今年由於新冠肺炎疫情影響，包括徐薇淩等旅美好手都選擇暫時回台，只有Money錢珮芸留在LPGA繼續征戰。錢珮芸表示今天她的鐵桿發揮得不錯，但前九洞有幾次射鳥機會可惜沒有把握住，不然成績應該還會更好。Money第二洞上果嶺的鐵桿有點打過頭，但回切居然從果嶺後方8碼處直接切進洞，成功化危機為轉機，也成為今天脫穎而出的關鍵。

錢珮芸透露她十一月中旬返台後，幾乎天天打球努力加強推桿，與幾位贊助商貴賓球敘後感覺推桿進步很多。今天由於比賽中途一度雨勢不小，球員打起來格外辛苦，錢珮芸表示下雨打球的好處是球都會停，但球滾動距離變短，因此「碼數要打足；球道擊球如果有水的話，一不小心就容易打太厚。」

蔡佩穎則表示今天兩記chip-in讓她進帳兩桿，「感覺好像過年，差滿多的！」蔡佩穎表示今天雖然雨勢一陣一陣，但好在沒有風，不過因為球比較不會滾動，她推桿因此都用力打，「進洞的機會比較大！」跟她同組的徐薇淩則認為自己今天表現「可圈可點」。她說：「今天鐵桿沒有能把球放到洞旁，因此出現很多長推桿。比較可惜的是五桿長洞，都沒賺到桿數。」

另一方面，謝瑀玲是今天全場唯一一位bogey-free的選手，另外還抓下三鳥。謝瑀玲表示她今天表現很穩定，「今天場地比較濕，所以我特別小心翼翼，沒有哪一桿打得特別好，但五步以內的birdie機會都有把握住。」今年TLPGA連贏山溪地真善美元素營傳承賽與中國信託女子公開賽、創下高球生涯首度連續兩週贏球紀錄的謝瑀玲，認為主辦單位處理得當加上東華球場排水不錯，果嶺沒有出現積水，讓比賽沒有因此中斷。

我國旅韓名將陳宇茹第一回合比賽過程則是相當戲劇化，第一洞她吞下柏忌後，把大會體貼球員「過九洞選手可搭球車」的臨時權宜措施，聽成「過洞可搭球車」，結果打完第一洞跳上球車驅車前往第二洞，到達第二洞開球台時才發現自己搞錯了，結果因此被罰了兩桿，她這洞雖然射下小鳥，但成績還是記上柏忌。

所幸陳宇茹並沒有受到這個不幸的插曲影響，後九洞奮力抓下四隻小鳥，終場繳出平標準桿72桿成績，暫時並列第十三。陳宇茹賽後半開玩笑表示今天感覺自己前九洞似乎沒有睡醒，有點迷糊，不但沒聽清楚臨時規則，「出發前也差點搞錯同組的對手。」

衛冕冠軍林子麒今天以71桿作收，與旅美選手程思嘉並列第十一。林子麒表示衛冕當然有點壓力，但「挾著這麼多複雜心情出發，能在雨中打出這個成績，也還算滿意。」林子麒比較遺憾的是有一記六呎的博蒂推桿，因為第一桿過於積極，反而三推桿變成柏忌。2018年這場比賽冠軍選手李旻，今天只打出75桿，暫時並列第36。世界排名曾高居第一的曾雅妮，今天也欲振乏力，只繳出77桿。

(中時 )