廣達集團女員工驚傳染疫，也讓台灣253天零本土確診紀錄破功，成為染疫破口最大的原因，就是該名女員工與確診紐西蘭籍機師密切接觸，「台女喜歡外國機師」的話題，也在網路上發酵，有網友發文問說「60歲伊朗人vs 30歲竹科新貴」，誰比較好約女性出來呢？一篇神分析文章讓網友全跪了。

網友在論壇PTT發文表示，如果只用交友軟體，以下這兩個條件男性，誰比較容易約到女生呢？一位是60歲伊朗男，不管職業、是否有錢，體力也比不上30歲男，不過優點是「下面好用」，女性也可以跟閨蜜閒聊「與外國人上床的經驗」，證明自己經驗豐富。

另一位則是30歲竹科新貴，又是高材生，雖然性經驗沒有外國人豐富，但聰明才智可以補足這部分，且30歲體力肯定比60歲來的好，到底哪個條件比較受歡迎呢？文章掀起網友熱議，狂虧「工程師沒話題聊啦，機師什麼都可以跟妹子聊」、「機師可以用便宜機票帶妹子玩」、「確定竹科宅男體力會比外國人好嗎」。

結果一名專業網友神分析，讓網友笑回「我信了」，文章表示假設女性也30歲，不可能選30歲竹科男，因為論經濟、地位比不上35歲以上男性，且還有本錢玩；假設女性35歲了，覺得差不多該結婚，透過交友網站、相親，這時會發現40出頭的工程師女人緣超夯，由於戀愛經驗趨近於零，被簡單勾搭一下就暈船。

同時透露台灣竹科男「悲歌」，通常工程師相當單純，有房有車、有錢沒地方花，經常加班，如果嫁給工程師，另一半自由時間超多，房產買在竹科、登記女方名下，大多不用跟公婆住，如果感覺膩了，就拿上班不顧家庭當理由離婚，「反正新竹市這麼大，隨便路邊招牌掉下來可能都會砸到3個工程師」，最後感嘆台灣工程師真的可憐。

(中時新聞網)