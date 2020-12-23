龍崎光節–空山祭即將於耶誕夜登場。(台南市文化局提供／曹婷婷台南傳真)

龍崎光節–空山祭即將於耶誕夜登場，今年首度採售票制，希望能透過每日門票限額發售，進行活動人數總量管制，因應22日新增一起新冠肺炎本土病例，台南市文化局決議以更高規格防疫措施守護民眾健康，民眾觀展時須全程戴口罩、活動會場內禁止飲食，並將提供表單讓民眾事先填報聯絡資料，落實實聯制。

空山祭去年首辦吸引超過19萬觀展人潮，今年預售票也銷售熱烈，今年活動會場因應疫情，將增設2個防疫管制點，其一設置於接駁站(文衡殿停車場)，另一則設在虎形山公園入口，觀展民眾搭乘接駁車前及入場前需完成實聯制，並向工作人員出示完成畫面，且需配合量測體溫，體溫超過37度者、有呼吸道症狀、腹瀉、嗅味覺異常或拒絕配合防疫管制者將禁止入場。

文化局也同步落實活動現場所有一線工作人員體溫量測及健康狀況監測，並皆需配戴口罩及準備消毒用酒精，在舉辦活動的同時保護觀眾與工作人員的健康安全。

文化局提醒，虎形山公園因其山勢如猛虎雄踞故獲此名，展覽作品散落於公園內各處，參觀路線行經連綿樓梯及陡斜步道，籲請遊客務必衡量體力，並注意自身安全及身體狀況。如有慢性肺病（含氣喘）、心血管疾病、腎臟、肝臟、神經、血液或代謝疾病者（含糖尿病）、血紅素病變、免疫不全需長期治療者、孕婦等，建議避免參加，若出現嚴重不適症狀，應立即告知現場工作人員並儘速就醫。

(中時 )