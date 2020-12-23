三洋紡上櫃轉換債 自12/24起暫停交易 18:102020/12/23 工商 林燦澤 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 櫃買中心23日表示，三洋紡織纖維公司（1472）之上櫃轉換公司債自12月24日起暫停交易。 三洋紡織纖維因有重大事項待公布，櫃買中心公告該公司上櫃轉換公司債自12月24日起暫停在證券商營業處所買賣，該公司將於前開重大訊息公布後，再申請恢復交易。 驚傳上市員工確診 台股跳水拉回14,177 晶電、隆達今日最後交易 富采 掛牌參考價約80元 (工商 ) #三洋紡 #上櫃 #暫停交易 #纖維 #轉換公司債 也許您會感興趣 其他人正在看 推薦閱讀 倫敦疫情燒 陸駐英使館暫停倫敦簽證業務 19:302020/12/22 兩岸 5G新機報到 小米10T與小米10T Pro壓軸亮相 14:592020/12/23 科技 直得科技轉上市23日掛牌 看好明年營運 11:302020/12/23 財經 台英航班砍半 有英旅遊史集中檢疫 04:102020/12/23 焦點要聞 外資買大陸股債 今年已破兆元 04:102020/12/23 全球財經 特別股連八月吸金 錢景亮 04:102020/12/23 投資理財 T.O.P. 超前掌握市場趨勢動能 04:102020/12/23 產業特刊 《類股》晶電、隆達最後交易日 股價華麗轉身 15:402020/12/23 財經 《塑膠股》台塑生醫加速新能源 電網用大功率鋰鐵儲能貨櫃上線 12:502020/12/23 財經 《商情》祭出限額交易 國際鐵礦石應聲回落 11:422020/12/23 財經 2020績優生 大中華基金奪冠 04:102020/12/23 投資理財 財經熱門新聞 死敵超車變翻車？ 台積電3奈米驚爆大客戶搶首波產能 - 財經 台塑新戰場3／壽命多2年重量少30% 台塑開發「鋰鐵電池」力拚電動車 - 財經 遭川普一刀斃命 專家爆第二個華為死期快了 - 財經 經濟繁榮全靠中國 澳學者：應拒美用中澳關係評估同盟忠誠度 - 財經 奇力新、凱美公告八點重訊！傳與股權相關 - 財經 發表意見 留言規則 中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時新聞網的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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