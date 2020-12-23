櫃買中心23日表示，三洋紡織纖維公司（1472）之上櫃轉換公司債自12月24日起暫停交易。

三洋紡織纖維因有重大事項待公布，櫃買中心公告該公司上櫃轉換公司債自12月24日起暫停在證券商營業處所買賣，該公司將於前開重大訊息公布後，再申請恢復交易。

(工商 )