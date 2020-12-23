國民黨革實院長羅智強在臉書發布「荔枝人生」第八集影片，談到他當初考上公務員，被父母視為「天堂的工作」，後來他辭公務員、參選高雄市議員等從政源起，一路走來艱辛，母親甚至因此得了重度憂鬱症，長達10年才漸漸康復。這段感人的臉文，4小時就有近2萬人按讚。

羅智強在臉書說，工人子弟從政不只艱難，父母親承受的壓力，以及要付出的代價，沒有親自經歷，是很難體會的。他27歲時，為了從政的夢，我毅然辭去了公務員南下參選高雄市議員，沒人脈、沒家世、沒糧草、而且還是無黨籍的獨立參選人，什麼都沒有。這些都不是最難的，最難的是，他並不知道，他的決定，對當時的父母親帶來多大的壓力和衝擊。多年後，他才意識到，他當時的決定，讓母親擔心到，得了重度憂鬱症，長達10年。

他說，這一切都要從他的家庭背景說起。從小，爸爸常以「捲鋪蓋走人」來形容自己的工作；由於沒有學識、技能和家底，爸爸只能四處打零工維生，用一條鋪蓋將自己的家當收一收，就得趕往下一個工作地點。舉凡造橋鋪路、炸山洞、溪邊洗砂、清土方、大廈模板工人，可說是「無役不與」，還參與了清泉崗機場、中橫公路等重大開發。

羅智強表示，辛苦了許久，父親最驕傲的就是考上了「碼頭工人」一職，雖然薪水不高，但總算給家庭帶來了穩定。所以當他考上公務員時，父母眼中的喜悅，他至今無法忘懷，對他們來說，那簡直是一個「天堂的工作」；對他們來說，孩子有個在冷氣房裡的穩定工作，不用像他們一樣在烈日大雨中奔波，就是他們人生最大的心願。

他說，但當時在他2年前動念選省議員、又南下當地下電台台長後，從政的念頭便在他心中悄悄萌芽、生根。從事公務員工作兩年，雖然得到長官器重，但他仍做出一個改變一生的決定，就是離開公務員生涯，並參選高雄市議員。

羅智強表示，這個決定，非常戲劇性，但卻傷透了父母的心，父母親都是老實人，他們一千萬個不能理解他的決定，但他們也不知怎麼勸服這個倔強的兒子，只有把所有的疑惑及苦悶往內心壓，再加上那陣子，家裡的狀況的確不好，母親終於承擔不了龐大的壓力，得了重度憂鬱症，長達10年才漸漸康復。

雖然後來的他在萬千磨難中，漸漸走出了自己的夢想路，但想到母親因為他的任性逐夢而陷入憂鬱深淵，他仍常常感到虧欠。當然，現在爸媽對他在政治路上的一切攻訐霸凌，雖然還是免不了擔心，但已能淡然處之，他們也習慣了他的工作，習慣了他對理想的執著和頑固。

羅智強說，真要問他，沒有家世背景的從政路，最難的是什麼？其實最難的不是白手起家的匱乏困苦，也不是常常得面對的驚濤駭浪；最難的是，要讓一輩子在風雨中辛苦營生父母親，還要在兒子長大後，去承擔他們無法想像的憂心害怕，謹以這段影片向他爸媽說一聲「讓您們擔心了」，也謝謝爸媽包容這個任性的兒子。

(中時 )