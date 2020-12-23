下周即將迎接2021年，如果還單身的人會很好奇自己在明年是否能遇到好桃花？星座運勢網站「花間雨屋星座」分享十二星座2021年桃花運排行榜，快來看看你的星座排在第幾名吧！

▍第十二名：處女座

處女座在2021年乏人問津，因為他們的生活圈太小，加上他們性格偏激，本來就很難認識新朋友，不易遇到互相喜歡的對象。

▍第十一名：摩羯座

摩羯在2021年會鼓起勇氣和喜歡的人告白，但是會被拒絕，雖然他們已經表現出自己最好的一面，卻換來對方無情的對待。

▍第十名：金牛座

金牛座的桃花一直都不順，因為他們享受單身，對於戀愛比較排斥，尤其在2021年更是如此，因此在這年基本上會維持單身。

▍第九名：天蠍座

天蠍在2021年會遇到爛桃花，雖然有很多追求者，但每個都無法讓天蠍心動，天蠍會覺得他們都配不上自己，卻也沒有更優秀的人出現。

▍第八名：獅子座

獅子在2021年的桃花比較不穩定，前半年會遇到不錯的對象，但不會有結果，後半年會陷入空窗期，一直沒有讓自己心動的人出現。

▍第七名：水瓶座

水瓶在2021年的桃花很普通，因為他們出沒的地點都比較靜態，除了家裡，只會去圖書館之類的地方，太少去社交場所，難以遇到有緣之人。

▍第六名：雙子座

雙子座一直不缺愛慕者，其他人或許覺得這是好事，2021年的雙子對此卻覺得困擾，甚至有被打擾的感覺。

▍第五名：天秤座

天秤在愛情中非常主動，只要有人表達好感，他就會反過來追求對方，2021年天秤雖然在一開始會自作多情，但最後還是會爭取到自己的愛情。

▍第四名：白羊座

白羊在2021年的桃花運不錯，他們的個性熱情又講義氣，所以原本就有好人緣，這一年將有人和白羊告白。

▍第三名：雙魚座

雙魚個性很隨性，在2021年會遇到細心的對象，對方很照顧雙魚，讓他感覺非常幸福。

▍第二名：射手座

射手本來就是桃花很旺的星座，他們經常在分手後立刻交到新對象，根本沒有空窗期。他們在2021年依然炙手可熱，整天開心的談戀愛。

▍第一名：巨蟹座

巨蟹在2021年的桃花運很旺，有眾多追求者，而且其中還有巨蟹愛慕已久的人，在這一年享受熱戀的甜蜜和美好。

(中時新聞網)