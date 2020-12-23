紐西蘭籍機師違反防疫規定釀多人染疫，因該機師早已出現咳嗽症狀卻不戴口罩，甚至在自主健康管理期間違規進出百貨公司、大賣場等公共場所，讓民眾感到恐慌。但在機師足跡公布一事，惹惱民進黨議員許淑華不滿，她在臉書痛批有議員隨意公布病患足跡，並指柯文哲分明製造台北市民的恐慌！

許淑華指出某議員公布案765軌跡在臉書，根本就是造成社會恐慌！痛批這種為個人利益，想拿疫情做政治操作，嚴厲譴責要求檢調單位趕快介入調查！她痛批此行為是「老鼠屎」，荒謬至極根本就是沽名釣譽！

許淑華呼籲檢調機關應進行調查，該訊息揭露的行為是否觸犯法律？並指「難道台北市長柯文哲還不趕快介入嗎？醫師出身背景的你，應該也很看重此事吧？這分明已經製造台北市民的恐慌！」

許淑華並表示，「指揮中心已經很明確表示，針對確診者不得公布其姓名、病歷及病史等；個案任職單位是否公開，必須看該公司協調；可掌握人員名單的餐飲、旅宿，以及疑似個案及接觸者，也不能公開」。她呼籲「任何相關疫情訊息，應該聽從中央政府發布為主，也請民眾務必查證訊息內容，切勿以訛傳訛，造成社會大眾不必要的恐慌，並觸犯法網」。希望政治人物「不要為了一時的聲量！鬼迷心竅，觸犯了法律！」

(中時新聞網)