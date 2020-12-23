長榮航空777機隊台籍機長徐瑋鍠貼文。（摘自臉書）

紐籍機師讓本土零確診破功，矛頭指向長榮航空，同為長榮航空777機隊台籍機長徐瑋鍠稍早在臉書發文，以「身為長榮航空的一份子」向國人致歉，但也強調絕大多數飛行員仍是兢兢業業，不會避責，請希望社會大眾相信長榮航空未來將更加強管理，不要失望。

徐瑋鍠也解釋，機組人員隔離3天的「前提」，一是飛到國外只能待在旅館不能外出，二回台後再加三天不能外出，以整趟航班來說已達8-10天的隔離，不少飛行員在不算國外旅館的隔離天數下，回台隔離期間早已累積超過60天了，身心都受到極大的煎熬。

徐瑋鍠機長貼文如下：

首先要跟大家致上最沉重的道歉，身為長榮航空的一份子，我們感到羞愧，對不起國人。

最近本土確診病例＃765爆發後，起源為本公司機長不遵守防疫規範的行為，新聞爆發後，不只國人，全公司同仁，尤其所有飛行員皆是很大的衝擊，羞愧、氣憤、罪惡感油然而生，心理有許多複雜的情緒。我們從疫情開始，公司絕大部分的同仁一直兢兢業業，恪守政府相關防疫規範。而公司對於違規的同仁，不論飛行員或是空服員，只要事證明確的，都一律開除，目前已經有4名空服員，2名飛行員皆因為違反防疫規定被公司開除，已離開公司。

對於社會大眾有疑慮的部分： 機組人員回台只隔離三天，我在此說明，這項規定是有前提條件的： 一是規範機組人員飛到國外只能待在旅館不能外出，二是規範回台後再加三天不能外出，以整趟航班來說，已達8-10天的隔離，算下來平均一個月最多只能兩個長班，因為光隔離時間就超過大半個月，從三月執行到現在，已經有不少飛行員在不算國外旅館的隔離天數下，回台隔離期間早已累積超過60天了，在疫情不明確的長期抗戰下，我們不知道這樣狀況還會持續多久，所有飛行員身心也受到極大的煎熬。

飛行員職責之一是將所有防護裝備：口罩、防護衣、未來可能還有醫療物資、疫苗等，運送到世界各地。深覺自己責任重大，我們也很安慰至少可以為國家、國人盡一份棉薄之力，但是，一直以來恪守職責以及努力都被一個不守規矩的外籍機長給摧毀殆盡了......，心中之沉痛，無可言表，我只是想表達： 我們絕大部分的飛行員都是兢兢業業努力遵守主管機關規定，以在疫情期間能對國家社會有所貢獻感到驕傲，請國人給我們再度信任的機會，我代表背後一群守法的飛行員表達最期待的心聲。

一人犯錯，共同承擔，我們不會避責，請相信長榮航空未來將更加強管理，我們也會努力克盡職責，請國人及社會大眾不要對我們失望！

As a pilot，we will do our best，always。

(中時 )