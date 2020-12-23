彰化縣洋蔥栽植近300公頃，進入盛產高峰，加上進口量多，彰化縣政府為了穩定價格，緊急啟動採購機制。（彰化縣政府提供／吳敏菁彰化傳真）

彰化縣洋蔥栽植近300公頃，進入盛產高峰，加上進口量多，彰化縣政府為了穩定價格，緊急啟動採購機制。（彰化縣政府提供／吳敏菁彰化傳真）

彰化縣洋蔥栽植近300公頃，進入盛產高峰，加上進口量多，彰化縣政府為了穩定價格，緊急啟動採購機制。（彰化縣政府提供／吳敏菁彰化傳真）

彰化縣為洋蔥第二大產地，全縣栽植面積近300公頃，進入盛產期，但市面上進口洋蔥量也很多，才剛採收，價格已逼近成本邊緣，彰化縣政府農業處為協助穩定價格，緊急啟動採購機制，採購分送給社區觀懷據點及社福團體，擴大行銷。

今年雨水少，國產洋蔥個頭普遍較小，過去一分地可生產6、7公噸，但今年普遍只能產到5公噸，甚至3、4公噸。

儘管洋蔥總量來說是少了，但是外觀討喜的大洋蔥也少，近日來進入產收盛產期，一下子市場洋蔥爆量，加上今年初至12月，進口洋蔥多達7萬9786公噸，以日本為最大宗，個頭較大，加上本土洋蔥較不耐久放，農戶忙採收卻也感受到莫大的壓力。

本土洋蔥原本每公斤應該有近20元的產地價，目前卻只有15元以下，已逼近成本邊緣，還有近兩周的採收高峰，彰縣府農業處緊急啟動協助行銷。

彰縣府農業處農務科長黃松欽表示，彰化生產洋蔥具有獨特的風味，辛、鮮、多汁、不嗆辣，質地細緻，鮮度或口感均勝過進口洋蔥，消費者應趁盛產期購買新鮮國產洋蔥入菜。

縣長王惠美也重啟製作「阿美廚房」料理節目，示範各式洋蔥美食創意料理，為穩定洋蔥價格還啟動緊急保價採購機制，彰縣府農業處視市場行情起落，分批採購再分送給社區觀懷據點、社福團體，寒冬送暖為彰化縣各社區關懷據點加菜；教育處也公告鼓勵學校營養午餐將洋蔥入菜，呼籲全台各機關團體能踴躍團購，支持國產洋蔥、力挺農民，以多元擴大行銷等積極作為，來穩住國產優質的洋蔥行情。

(中時 )