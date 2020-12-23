歐美國家造成每年數萬人死亡的毒品吩坦尼被台灣列為二級毒品管制，類似物流入台灣造成濫用，法務部毒品審議委員會23日舉行會議審查討論，共有299項物質分別列為第二、三、四級毒品管制，其中將共20項吩坦尼類似物列為二級毒品管制，防範於未然提早管制查緝。

法務部表示，這次審議了有關新興精神活性物質國外列管而國內未列管，並扣除無標準品可作為檢驗的337項新興精神活性物質是以國外列管及所造成危害等情形為審議參考，經審議後共有299項物質分別列為第二、三、四級毒品管制。

法務部強調，毒品審議委員會認為吩坦尼雖然列為二級毒品管制，但吩坦尼類似物的新興精神活性物質我國並未列管，吩坦尼在歐美國家造成每年數萬人死亡，若其類似物流入我國造成濫用，其危害性不堪想像，屆時再提高管制分級恐緩不濟急，所以經審議後決定超前部署，將吩坦尼類似物共20項均列為二級毒品管制，為防範於未然，提早管制查緝。

(中時 )