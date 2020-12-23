紐籍機師（案765）確診新冠肺炎，害機上2名同事染疫，還與廣達旗下公司一名30多歲女員工（案771）密切往來，打破台灣253日無本土病例，造成民眾恐慌。對此，台北市議員王世堅怒嗆，這名機師「罪無可逭」，他更怒批，我國「給他方便他當隨便，對他客氣當福氣」，並呼籲國籍航空應該藉機好好整頓。

王世堅今(23日)在網路節目《94要客訴》中砲轟染疫的紐籍機師，直言他是「罪無可逭」，王世堅還痛批這名機師，我們國家「給他方便他當隨便，對他客氣他當福氣」。

王世堅指出，長期以來我國的航空公司對外籍機師都相當的禮遇尊重，但已經禮遇尊重到不可思議的地步，「連一個起碼的管理都沒有，在機艙內那麼密閉的空間，大家都看得到的情況下，要他戴口罩他都敢不戴，更何況出去以後要他三天檢疫隔離，只有三天他怎麼可能做到？更何況三天之後的七天是自主檢疫隔離，那他趴趴走，只是剛好而已」。他也呼籲國籍航空公司，要藉這個機會進行整頓，「否則大家就唯你們是問」。

王世堅強調，這名機師來到台灣，應該入境隨俗，遵守我國法令，他指出，雖然國籍航空有一陣子機師荒，但再怎麼機師荒，國內可以來接手的機師也不少，王世堅還忍不住批砲轟長榮崇洋，沒有大力培植本國籍機師，「他們有相當一個比例是外國籍的，要外國籍OK，但遇到重大疫情的時候，更應該遵照國家的法令嚴格執行才對」。

王世堅認為，我國的醫療和公衛是非常健全，還不必恐慌，但必須要再觀察，他更向國民黨喊話，不要再去立院外抗議，「已經有疫情發生了 這給在野黨很好下台階，就下來吧，不要在那邊硬要槓這個事情」。

(中時新聞網)