台北市士林區雨聲街，23日傍晚傳出民眾墜樓事件，63歲闕姓男子自5樓公寓的頂樓墜落，當場沒有生命跡象，警方現正釐清墜樓原因。

今日傍晚雨聲街42巷發生男子墜樓，經民眾報案後送醫，仍宣告死亡，警方以人臉辨識系統查出死者是同棟住戶，由於住家並沒有其他家屬，警方現仍在聯繫當中。

(中時新聞網)