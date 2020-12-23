北市士林傳墜樓 男子墜地民眾嚇壞 命危送醫搶救 18:192020/12/23 中時新聞網 陳泳溙 、中時、 李文正 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 北市士林傳墜樓 男子墜地民眾嚇壞 命危送醫搶救 （圖／翻攝 google map） Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 台北市士林區雨聲街，23日傍晚傳出民眾墜樓事件，63歲闕姓男子自5樓公寓的頂樓墜落，當場沒有生命跡象，警方現正釐清墜樓原因。 今日傍晚雨聲街42巷發生男子墜樓，經民眾報案後送醫，仍宣告死亡，警方以人臉辨識系統查出死者是同棟住戶，由於住家並沒有其他家屬，警方現仍在聯繫當中。 牛群餓死 議員指陽管處是元凶 都發局長林洲民點名 羅智強臉書談社宅構想 (中時新聞網) #墜樓 #搶救 #北市 #林傳 #墜地 也許您會感興趣 其他人正在看 推薦閱讀 北市公車撞警用機車 員警癱坐馬路臉掛血痕 14:162020/12/23 社會 衛福部禁公布紐籍機師足跡 游淑慧：若有大問題恐動搖國本 14:372020/12/23 政治 社宅陽台巨無霸 北市議員促占比設限 04:102020/12/23 地方新聞 老婦跌倒受傷 員警這動作超感人 19:032020/12/23 社會 黃珊珊》台北的人情味 南門市場搬遷紀錄片 09:122020/12/23 生活 跨年晚會應變計畫出爐 全程「強制」戴口罩、禁止飲食 15:082020/12/23 生活 海歸集中檢疫 六都防疫旅館夠用 04:102020/12/23 焦點要聞 男自大陸買千支額溫槍輸台 1支賺140元遭起訴 17:142020/12/23 社會 沾滿尿搶救機上新冠病患 他現可怕症狀：像被火車撞 16:162020/12/23 國際 跟東區拚了！北市西區商辦出現新天價 16:302020/12/23 房市新訊 塭仔圳7000間廠房找新家 五股工業地價、租金翻一倍 11:102020/12/23 房市新訊 社會熱門新聞 虎科大情侶機車突「左切」遭撞影片曝光 網嘆：駕駛好衰 - 社會 收500請男網友「內射」女友 渣男躺床下接力嘿咻 - 社會 張淑晶誣告房客遭判刑不服上訴 2審判更重9年8月 - 社會 - 中央社 行車紀錄器拍到鬼？白色雙腿過馬路「上半身消失」 - 社會 長腿全裸騎士爽逛台南大街 後方駕駛全看呆 - 社會 發表意見 留言規則 中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時新聞網的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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