一個深思經營策略，對於追求卓越永不止步，

即使已然做到90分，也不放棄繼續走向100分。

一個帶領團隊治軍嚴謹，談笑間，不失幽默，

面對挑戰，全力以赴，卻也不忘給予後進溫暖建議。

隨著蔡明介、蔡力行兩人聯手發威，

聯發科在世界的舞台上愈攀愈高，

不畏中美貿易戰、新冠肺炎疫情，

2020年營收突破百億美元關卡，再繳亮眼成績。

今年聯發科集風光榮耀於一身，5G一戰，讓苦練晶片武藝多年的聯發科，終於先聲奪人，笑傲江湖一回！

這一回，聯發科成功奪勢造局，不能不歸功於刻苦自勵、認真練功的過往！

時序回到2017年。「5G Owner（負責人）是誰？」偌大的辦公室裡，霎時一片鴉雀無聲，在座的聯發科高階主管們，無人應聲。

發問的，是當時甫上任的聯發科共同執行長蔡力行。2017年，蔡力行走馬上任，立刻召集眾人檢視正在進行的5G專案。

在蔡力行緊盯研發進度下，5G晶片研發進度兩年來催足了馬力。果然，2019年聯發科先聲奪人，硬是搶先高通一周，發表全球第一款5G單晶片（SoC）產品天璣1000，而後推出的天璣800、天璣720，更是輕鬆橫掃Android中階、入門機市場，讓聯發科今年5G晶片出貨量超過4500萬套。市場預估，聯發科今年在全球5G晶片市場中奪下22.5％市占率。

雙蔡聯手攻5Ｇ

埋下日後營收十倍衝的種子

如今的風光，與聯發科所形成的「雙蔡聯手」有絕對的關係。而這個「雙劍合璧」威力無比的勝利組合，也許可回到3年前，聯發科董事長蔡明介找來蔡力行擔任共同執行長的那一刻說起。

聯發科能成就今日的光景，無疑有賴蔡明介勾勒的大方向、制定的策略，但即使如此，在貫徹與執行，總會需要一個人來協助自己突破盲點。

「聯發科、甚至整個業界，誰的輩分、資歷可以跟蔡明介齊平？太難找了。」產業人士說，「聯發科裡，跟老蔡同輩的大概就劉丁仁、卓伯（卓志哲），但他們一個個退休了，新上來的人既得有資歷，也得有輩分，裡面的資深員工才會服。」

於是，2016年底離開中華電信的蔡力行，就成了蔡明介極力網羅的不二人選。

果然，蔡明介延攬蔡力行，是一張絕佳好牌。蔡力行的經歷「鎮得住」台灣最大IC設計公司內的高手。曾有「小張忠謀」之稱的蔡力行，在台積電就以鐵血聞名，戰功不在話下；日後一度轉調任台積固態照明、台積太陽能董事長，再接掌中華電董事長，這段前後共五年的經歷，管理經驗從和國際客戶打交道，轉換到和立委、派系過招，功力在接收地氣之後，已不可同日而語。

現代商鞅遇上秦孝公

內部作戰協調 對外炮口自然到位

古有秦孝公重用商鞅實行變法，君臣一心，帶動秦國從一小國逐漸壯大，為日後秦國統一天下奠定了基礎；若是換作現代軍事策略來看，蔡明介就像是航空母艦戰鬥群的最高司令官，指揮戰鬥群的作戰編隊，蔡力行則是航空母艦艦長，聽從執行最高司令官命令，並負責全艦訓練、航行安全及其他管理事務。

聯發科的內部作戰部署協調了，還得精準把炮口對外瞄準到位，才能「贏」。

「定價」，正是蔡力行讓聯發科在市場中精準定位自己的一個好方式。說起來，「定價」這招，也是蔡力行向台積電創辦人張忠謀學到的重要祕技。

業界人士透露，「聯發科以前為了打進客戶，會接受品牌殺價。」但蔡力行進入聯發科後，調整了產品定價方式，當品牌客戶列缺點挑剔時，蔡力行則很自信地端出聯發科晶片的優點，「聯發科有哪些競爭對手沒有的規格，他都會列出來。」

走過17年光陰，聯發科今年營收可望突破百億美元關卡，基本面佳，也讓股價從年初低檔273元一路漲到高點763元，外資更喊出目標價上看千元的利多聲浪。

今年，雙蔡聯手下，聯發科營運寫下營收破百億美元輝煌的一頁，未來，蔡明介、蔡力行「雙劍合璧」的威力下，聯發科有沒有機會在IC設計前段班再上一層？誰敢說不可能。

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《今周刊》第1253期

(中時新聞網)