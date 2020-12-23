店家表示，基於信任與善良誠意，沒有先跟客人收取訂金，沒想到卻遇客人放鳥，最後只好將近7千元的食材作廢。(摘自爆怨公社)

買賣雙方基於信任訂下交易，在沒有先收訂金的前提下，被客人放鳥無疑造成店家損失與困擾。一位民眾到高檔火鍋店預訂4人份的餐，主動升級活體海鮮，並要求店家提前準備。沒想到過了1小時後卻遲遲沒現身，最後客人才透過簡訊回傳「不要了！」讓店家無奈只好將上好食材作廢。

一名火鍋店家員工21日在臉書「爆怨公社」發文表示，當天傍晚5點半左右客人到店家預訂了4人套餐，主動升級「活體3kg巨龍」，並要求先行處理食材，告知6點會過來用餐。

原PO表示，基於信任與善良誠意，沒有先跟客人收取訂金，也立即開始處理活體海鮮。不過，店家等到6點半，都遲遲未見到客人上門，緊急致電給客人卻得到「討論後回覆」，隨後就開始拒接電話，最後才透過簡訊回覆電家表示「不要了」，要電家轉給其他客人。

店家提前準備高檔餐點，沒想到過了1小時後客人才透過簡訊回傳「不要了！」(摘自爆怨公社)

這讓電家相當無奈表示，當初在同仁在做確認時，花了15分鐘說明細像，經由客人同意才出單，全程也都有錄影存證。「我們工讀生單純服務為主，沒有業績。廚師在寒冷冰水中作業處理海鮮，這些您知道嗎？」

原PO後來提到，希望透過發文能讓這位客人看到，點了將近7000元的新鮮食材，因為鮮度問題，最後都淪為作廢。但原PO表示並不會追究，強調餐飲、服務業「非常辛苦」，尤其因為疫情關係，各家都在苦撐，呼籲這客人不要用同樣方式對待其他店家。「造成任何人困擾，是很重要的人文素養」。

貼文一出，網友紛紛支持店家提告，或報警處理，認為這樣只會養成更多奧客，對其他業者同時造成傷害。「點了吃不起，吃不起點好玩」「可悲的台雕～有本事點，沒種吃」、「打腫臉充胖子」、「報警吧！沒給他當頭棒喝，有一就有二！」

(中時新聞網)