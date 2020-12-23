台北市社會局23日審查「輕度身心障礙健康保險費」和「社會保險」預算，北市民政委員會議員王浩呼籲，應設置「排富條款」，排除綜合所得稅適用稅率在20％以上的身障者，對真正需要補助的人不公平；對此，社會局長周榆修承諾，將向中央提出爭取。委員會最後決議，要求社會局向中央爭取授權，讓補助金發放增加排富條款。

目前台北市身障健康保險補助，除了輕度障礙由北市府補助4分之1外，中、重度皆由中央補助，而社會保險則全部由社會局支出，王浩指出，應增加排富條款才符合北市施政原則。不過社會局表示，全民健保的部分，僅輕度由北市補助4分之1，而中、輕度身障者是由中央補助，如僅針對輕度身障者排富，恐造成「一市兩制」。

王浩還舉例，他有個朋友患有睡眠呼吸終止症，領有輕度身障證明，但實際上卻比他富有，這些補助應要給真正需要的人，中央的經費也是納稅人的錢，建議設定基本的排富門檻。

議員林國成則持相反看法，認為身障者都是迫於無奈，補助只是表達關心，如只有台北市排富，其他縣市政府都沒有也很奇怪，若真要排富，盼中央可訂定排富標準。

社會局表示，會向中央爭取增加「排富條款」，全國統一制度；委員會最後做成附帶決議「責成社會局就相關補貼，向中央主管機關增取授權，彈性增加排富條款」。

(中時 )