位於臺南市北區的臺南公園擁有超過百年歷史，象徵不少臺南鄉親的記憶。臺南社大志工團隊10年前進駐維護時，發現大片美麗的羊蹄甲林不斷枯萎，經過志工10年來悉心研究照料後，決定引進「生態跳島」概念，透過在樹穴種植毛柿等多種低維護植物，並規畫區域讓「雜草蔓生」，恢復原始林模樣，「只要生態找回來了，樹林就不會死了！」

臺南社大多年前進駐臺南公園營造羊蹄甲林棲地，推動百歲公園創生，並於2018年起接續倡議改善人行道樹穴。社大表示，捐血車旁有民眾為了進出方便，用磚塊堆疊成梯，也有民眾把機車停在樹穴處，影響棲地，經與工務局、文化局討論，而有另設置階梯以及營造樹穴的措施。

社大指出，樹穴營造內容包括設置沿階石、區隔樹穴及人行道，改善機車停放問題，並改良土壤。社大也說，考量樹穴所在地點為民眾進出公園的熱點，可觀察到民眾為求方便，常在公園矮牆周邊堆疊磚塊私設便道，因此另設置階梯一座，以自然石片堆疊而成，並以土讓及石塊做為基礎。

社大還說，樹穴植栽，包括馬纓丹及蜘蛛絲毛藍耳草，多由工務局苗圃及臺南社大綠屋頂移植，毛柿喬木則為土地詩人吳晟所推薦。社大指出，毛柿樹穴的營造與維護，從整地、栽植、除草到補植，都由臺南社大綠屋頂志工及植栽師生全程參與，經過志工1年來的維護，將原本光禿的土地營造成綠意花園，可觀察到長喙天蛾、蝴蝶及多種的獨居蜂光臨。

工務局機要秘書劉正昌說，百歲公園是臺南共同享有的資產，需要大家共同守護。市長室祕書則表示，臺南一直是市民幸福感最高的城市，希望臺南公園可以在公私合作治理的努力下，變成臺南公園文化景觀的代表。

臺南社大講師李武昌則稱，樹穴栽植原則，以低維護的植栽為主，只要植物長好，生態系統自然就會來臨。而主要的喬木則選植臺灣特有種「毛柿」70公分高的實生小苖，擁有完整的下軸根群，長大的樹才會健壯。

(中時 )