染疫的紐西蘭機師傳出本月9日曾出現在「日本交流協會」，由於國安會祕書長顧立雄與妻子經濟部長王美花，隔天曾秘密前往該處，外界質疑是否有染疫危機？對此，總統府表示，目前顧立雄並未因有疫情風險接獲指揮中心相關通知。

台北市議員徐巧芯今天在臉書上公開案765染疫機師本月9日在台北的活動路徑，並指出他在當天有出現在「日本交流協會」。日本台灣交流協會也證實，昨天接獲中央流行疫情指揮中心通知，確診的紐西蘭籍機師可能曾停留交流協會大樓；接獲通知後，協會已全面消毒大樓公共區域。

顧立雄與其妻子經濟部長王美花，10日曾秘密前往該交流協會，因乘車時與機車擦撞，才曝露與日本台灣交流協會台北事務所代表泉裕泰餐敘行跡，由於距離染疫機師前往該協會只有一天，外界擔心是否有染疫危機。

對此，總統府發言人張惇涵表示，依照相關法規，疫調資訊皆由中央流行疫情指揮中心統一說明。但經瞭解，目前顧秘書長也並未因有疫情風險接獲指揮中心相關通知。

總統府也呼籲各界，尊重中央流行疫情指揮中心的專業指引，也請相信指揮中心的疫調專業，全民與政府攜手合作，配合指揮中心的防疫政策，共同做好防疫工作。

(中時 )