勞動基金運用局國內投資組前組長游迺文貪汙、炒股案，檢廉查出，代操勞動基金的統一投信人員，涉嫌配合游指示拉抬遠百股票，協助寶佳高層出脫套利，北檢聲押統一投信資深副總闕志昌、基金經理人郭士慶、孫民承及研究員俞建業4人，台北地院訊後認無羈押必要，昨裁定4人各以30萬至250萬元不等金額交保。北檢不服，今傍晚提起抗告。

檢廉懷疑，游迺文是利用其對接受基金運用局全權委託的代操業者，擁有管理、督導及考核等權限，違法指示闕志昌等統一投信人員，以委託代操的勞動基金資金，進場大量買進遠百公司股票，藉以讓寶佳執行長唐楚烈、投資主管邱裕元等人順利出脫持股套現獲利。

北檢昨以闕志昌等人有刪除訊息，有串滅證、逃亡虞，聲押禁見闕志昌、基金經理人郭士慶、孫民承及研究員俞建業4人。

北院裁定闕以250萬、孫、郭、俞各以200萬、80萬、30萬元交保，4人均限制出境、出海、住居，且在本案偵結前不得與證人或共同被告討論案情，若違反規定將遭羈押。但檢方不服，今傍晚向高等法院提起抗告。

(中時 )