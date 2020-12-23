手機品牌vivo將於本周五(25日)在台南佔地最大購物商場--南紡購物中心開設體驗店，開幕當天除找來青春熱舞開場外，更推出買一機送兩機、指定機種送穩定器等限定優惠，下午1:30還可排隊領取市價超過千元vivo聖誕驚喜福袋，限量100個，粉絲們可得把握機會!

為歡慶vivo全台第四間體驗店正式進駐台南，vivo祭出歷來最殺開幕限定優惠，凡於開幕首三日(12/25-12/27)入手vivo最新X50 Pro旗艦機就送價值6,389元vivo Y12和vivo HP2055無線藍牙耳機，等於「買一機送兩機」；買vivo X50則可將市價3,990元DJI OM4穩定器免費帶回家；凡購買X全系列加碼延長保固至24個月、螢幕意外保障12個月、2021限定桌曆和vivo原廠33W閃充組，上網登錄再送全聯禮券900元，最高現省超過萬元。

vivo選定12/25在台南開設體驗店，活動當日限量買X50 Pro送Y12（左）以及無線藍牙耳機（中）；買X50則送DJI OM4穩定器（右）。（vivo提供／黃慧雯台北傳真）

此外，因開幕當天適逢聖誕佳節，vivo也大手筆準備了限量100個價值千元聖誕福袋，消費者只要在下午1:30至體驗店排隊並加入指定粉絲團(VIVOTainan )和[email protected]即可獲得；此外，凡於2021年1月3日前加入體驗店粉絲團留言並完成指定任務，還有機會獲得Y12手機(1名)和vivo HP2055無線藍牙耳機(3名)，共計抽出4名幸運得主，快把握機會試試運氣吧！

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