國民黨智庫今天公布政黨支持度民調結果，民進黨發言人劉康彥指國民黨自8月以來，政黨支持度「首度跌破兩成」，且兩黨的支持差距從8月的3.1％，到12月變3.6％，反映民眾對國民黨這五個月表現的不滿。國民黨青年部主任陳冠安反嗆，民進黨發言人真是前仆後繼貼上臉來被打，前有顏若芳搞不清楚數值「貽笑大芳」，後有劉康彥分不清楚調查方式「夏夕夏景」，想請問蔡英文主席，擔任民進黨發言人的先決要件是數字盲嗎？

陳冠安認為，劉康彥引用國政基金會民調，說國民黨支持率跌破兩成，國、民兩黨的差距從八月的3.1％拉近到十二月的3.6％，是民眾這五個月以來不滿意國民黨的成績單，但爆笑的是，這位可愛的發言人，卻不引用前幾天才公布的自家調查，竟採用國政基金會的數據。要知道，民進黨可是自個說支持率兩倍於國民黨，現在堂堂代表黨論述與立場的發言人，公開說兩黨差距只有3％，請問這是在公開否認民進黨民調中心數據的可信度嗎？從兩倍到3％，民進黨的成績是不是死當呀？

陳冠安指出，國民黨11月與12月支持率變化是1.6％，其實差距都在統計範圍內，但劉大發言人看著1.6％說國民黨跌破兩成，卻不看看民進黨同期是下降2.1％，幅度更大，是不是代表交出更爛的成績單？

陳冠安說，民調不是神諭，單次調查可能受到很多因素影響，而與真實民意有所偏離，因此看民調，要看就要看趨勢走向。過去半年以來，很明顯的大趨勢，就是民進黨衰退、國民黨成長，兩黨差距6月是19.2％，12月是3.6％，如此顯著的差距縮減，民進黨發言人真的不要繼續「夏夕夏景」了。

陳冠安表示，外行人看民調是直奔數字那欄，但對民調有點認識的人，第一眼一定是先看最前頭的「調查方法」，量化就是一門調查方法全然影響結果的學問，國政基金會8月的抽樣方法是雙底冊、12月是住宅電話戶中抽樣，兩次調查的抽樣方法並不一樣，不考量這些因素就直接類比，然後還漠視兩黨差距半年縮減近15％的事實。這邊真的要請民進黨民調中心主任，好好的幫貴黨發言人們上點課、審個稿，別再犯這種低級錯誤，民進黨民調中心以前是神話，拜發言人所賜，現在真的要變成笑話了。

(中時 )