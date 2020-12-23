林志玲出席日本空調品牌活動。（三菱重工提供）

林志玲23日出席日本空調品牌記者會，向來和日本有緣的她，過去在日本演藝圈發展順遂，和老公AKIRA在演出日本舞台劇合作相識，去年結婚後她更頻繁往返台日2地，她今年隔離日累計超過40多天，笑稱自己是隔離達人。提起近日台灣疫情出現破口，再度陷入緊張氣氛，她感慨地說：「如果有人對疫情態度輕忽、漠視、無知是不可取的，會造成不可彌補的錯誤。」

林志玲貼心提醒防疫要「嚴謹生活，溫暖待人」，她表示：「自我戴口罩、量體溫和洗手是必須的，台灣做得非常好，是國際的模範，日本常常有新聞專題報導台灣的防疫，以此借鏡。」她自認「宅女」性格，長時間待在家不是問題，隔離期間更追了許多韓劇，也會在室內的瑜伽墊上鍛鍊保持身材。她分享，台灣防疫人員每天都會電話關心，她笑說自己也會多聊幾句，排解孤獨。

婚後少在公共場合露面的她，分享對抗病毒要把免疫力養好最重要，她透露自己靠5項妙招把持健康狀態，「要曬太陽、每天洗熱睡澡，最好是早晚泡熱水澡，讓體內循環變好、補充維他命D、每天睡足8小時，最後則是充足的飲食」，她說，今年除了開刀動宿疾外，都沒有感冒過。

林志玲這次回台，除了出席代言活動，也拍了3支廣告，同時當起「耶誕姊姊」做慈善，先前已到啟聰學校和馬偕醫院探訪小朋友，平安夜也將到南部與更多孩子同樂。提到「國民姊夫」AKIRA，林志玲表示下周會返日陪老公跨年，明年有規劃夫妻合體代言或錄製節目。至於生子計畫，她期待但不強求，「新一年當然希望小天使降臨，不過有和姊夫談過，覺得就算只有2個人也能很幸福，也可以給更多小朋友很多愛」。

在全新釋出的空調廣告中，林志玲身穿一襲黑色露背裙裝，優雅展露美背與大長腿，並且大方秀出私練多年的芭蕾舞蹈與油畫功力，她表示：「我覺得每個領域的『實力派』背後都是長期積累著專注、專業、和專心。就好像我們看到光彩的運動員絕對是歷經百戰加上日以繼夜的苦練，累積了無數的臨場經驗，才能以實力派之姿出現在我們的眼前。」

(中時 )