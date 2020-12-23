一卡通票證公司於12月23日下午召開董事會，推舉李懷仁擔任董事長，並獲得董事會全數通過。

李懷仁曾任行政院院長室顧問、行政院副院長室主任、總統府副秘書長辦公室主任。

過去擔任行政院院長室顧問時，主要專責政策領域為資通訊政策、5G、AIoT、政府開放資料、大數據、智慧城市、政府數位轉型與發展、數位支付與純網銀等政策研擬分析。

此外，李懷仁曾規劃與協調執行「口罩實名制」系統1.0、2.0至3.0，協助數位政委協調相關參與部會機關、政府以外的各類民間系統（藥局、超商、郵局）整合，並於目標時限內，完成上線。

另外，李懷仁也協調建立振興三倍券銷售管理系統，協助數位政委、經濟部，協調建立紙本三倍券的民眾訂購、綁定與查詢系統，以及銷售管理系統。此外，為了推動數位三倍券，也邀請銀行信用卡業者、電子票證業者、電子支付業者提供數位三倍券優惠服務，讓民眾有更多元的便利選擇。

李懷仁學歷為國立政治大學國家發展研究所博士候選人、國立暨南國際大學東南亞研究所碩士、國立政治大學地政系土地開發組。

(工商 )