攝影師黃名毅自立成立「硬漢農作」品牌，希望未來與農友們一起發展農企業。（黃名毅提供／呂妍庭嘉義傳真）

攝影師黃名毅自立成立「硬漢農作」品牌，合作伙伴不只有硬漢特質，產品皆具有市場競爭力。（黃名毅提供／呂妍庭嘉義傳真）

攝影師黃名毅自立成立「硬漢農作」品牌，合作伙伴不只有硬漢特質，產品皆具有市場競爭力。（黃名毅提供／呂妍庭嘉義傳真）

攝影師黃名毅自立成立「硬漢農作」品牌，合作伙伴不只有硬漢特質，產品皆具有市場競爭力。（黃名毅提供／呂妍庭嘉義傳真）

攝影師黃名毅自立成立「硬漢農作」品牌，合作伙伴不只有硬漢特質，產品皆具有市場競爭力。（黃名毅提供／呂妍庭嘉義傳真）

攝影師黃名毅自立成立「硬漢農作」品牌，合作伙伴不只有硬漢特質，產品皆具有市場競爭力。（黃名毅提供／呂妍庭嘉義傳真）

「硬漢農作」品牌創辦人黃名毅多年前返鄉種小番茄，趁著農閒時自學攝影，沒想到搖身一變成了知名青農攝影師，因擅長拍攝農村人文，讓他決定透過自身拍攝經驗，替農民做點事，經申請瑠公農業產銷基金會及中小企業總會國際處的經費資源後，黃名毅自立成立品牌，並找了5位志同道合的青農、養青一起合作創業，未來將以「硬漢農作」在電商通路或實體店面推廣產品。

黃名毅返鄉後與家人一起生產無毒溫室小番茄，多年來工作之餘透過鏡頭角度觀察到在地的人文產業及許多社會議題，也發現許多存在於農村長期被忽略，沒有被解決的問題和需求，讓他萌生替農民做什麼的計畫及想法，於是今年成立新公司及品牌「硬漢農作」，要不畏懼地迎戰未來。

黃名毅說，他號召理念相近的農友們一起攜手合作，讓各自打單獨鬥的農友能有實際交流及合作機會，並因應消費者對電商模式使用率普及，冷凍調理包接受度提高，「硬漢農作」會以在地優良食材為基底，開發創新亮點美食，未來在網路電商平台、實體店面推廣。

黃名毅也打算把多年來四處累積的工作經驗帶入農村，培訓農民影像技巧及生活美學概念，甚至導入生產行銷計畫、社區小旅行等食農體驗外，期望與農友一起成長，共同創造農村創新產業價值及服務模式，一步步朝向農業社會企業理念前進。

(中時 )