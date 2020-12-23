台中市政府與沐風關懷協會及台中市眾教會共同舉辦的「2020台中好聖誕」市府廣場聖誕周系列活動，配合中央新規範升級防疫規格，24日「平安夜聖誕晚會」，請參與民眾全程佩戴口罩，除補充水分外禁止飲食，現場也將配有紅外線熱感應門量測體溫以及乾洗手裝置，全面落實防疫。

民政局長吳世瑋說，「2020台中好聖誕」聖誕周系列活動「平安夜聖誕晚會」明日登場，因應國內疫情影響並配合中央流行疫情指揮中心指示，活動將提升防疫層級，其中，活動之一「聖誕老公公報佳音」也將全程佩戴口罩進行，除為台中祈福，也盼藉全面落實防疫，共同為民眾健康安全把關。

吳世瑋表示，此活動地點雖在戶外空間，但市府謹慎面對疫情，請參與民眾全程戴口罩，活動也將加強現場廣播提醒及工作人員宣導頻率，即日起市府廣場前「好聖誕公益市集」攤位將不再提供試吃，場內除補充水分外，全面禁止飲食，流動廁所也會增加消毒頻率；市府相關單位將加強巡檢，未戴口罩經勸導不聽者，可依違反傳染病防治法裁罰3000元以上、1萬5千元以下罰鍰。

民政局強調，平安夜下午5點到晚上10點，市府廣場「好聖誕公益市集」，販售各式各樣文創商品、精緻小物，活動現場還有平安祝福站，民眾可以現場抽取祝福卡片；另大會現場將預備1,000份打卡小禮送給市民朋友，下午五點開始於服務台發送，送完為止。

民政局提醒，為減少群聚造成疫情風險，請逛市集的民眾注意個人衛生，戴口罩、勤洗手，保護自己，也保護他人，為利通知防疫相關訊息，請參加民眾攜帶手機並全程開機，共同落實防疫。

(中時 )