劉德華對電影要求嚴格。（華映娛樂提供）

劉德華除了主演《拆彈專家2》外，也身兼電影監製，只要劇組有拍攝，他便會前往現場，沒有演出時，同樣也聚精會神看著監視器，檢視各種細節，對現場大大小小的狀況都十分關心，力求達到完美。像是在鬧市逃亡撞翻水果攤的場面，他會要求水果攤要再「高一點點」，或是拍攝電腦頁面時，他會要求頁面動態要再「快一點點」，拍打戲時，要求動作演員要站「遠一點點」，讓畫面更加完美，而「一點點」也就成為他在現場最常說的口頭禪。

而在其他演員演出時，劉德華同樣會在現場關心大家的狀況，提示演員要注意的動作速度、位置和情緒等細節，甚至衣服的整齊程度和道具的位置他都不放過，動作場面中也會檢視各種武打動作，好讓演員都能更快融入情境之中，確保所有人都能呈現出最佳的表演。劉青雲在現場看劉德華非常忙碌，「因為他是監製，現場所有的事他都很關注，很明顯他真的想把這部電影拍得很好。」謝君豪也說：「華仔是演員出身的，所以他很清楚每個演員怎樣是最好的。」

儘管拍戲時，劉德華要求非常嚴格，但一些拍戲的空檔，他也不忘搞笑，甚至還會跳跳舞，讓工作人員放鬆心情，現場氣氛十分溫暖有愛，歡笑不斷，台前幕後全都照顧到，他說：「這次的拍攝真的很開心，合作的導演和演員們都很好，所以拍起來默契十足。」而他在耶誕節前夕，特別抽空錄製了一段影片，表示很開心可以再度和導演邱禮濤合作，更有劉青雲一起合力拆彈，不忘祝福台灣的觀眾耶誕快樂。該片31日在台上映。

(中時 )