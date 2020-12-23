新冠肺炎出現本土個案，中央疫情指揮中心公布了秋冬專案，法務部長蔡清祥23日指示法務部及所屬各機關，依中央流行疫情指揮中心的專業指引，做好各項防疫措施，並隨時視疫情狀況採取適當的因應作為；對於洽公民眾，也要求落實戴口罩、量體溫等防疫措施。

此外，法務部所屬檢察、調查機關對於國外入境的被告或通緝犯，及檢察官辦理相驗案件，都須依據防疫流程辦理；法醫研究所對於疑似新冠肺炎相驗案件，都採最高防護標準，穿戴全身式防護衣等設備進行複驗，並與各地檢署、疾管署及衛生局等建立橫向聯繫網絡，密切掌握死者旅遊史及就醫紀錄等，以最高標準辦理防疫措施。

廉政機關則以「叮嚀、提醒、關心、協助」角色，主動提醒機關、學校等遵循防疫法令，藉由「先提醒、做管理、要檢核」防疫三部曲，使第一線防疫人員能夠安心執行職務。

行政執行機關對違反防疫規定受行政裁罰民眾，迅速依法強制執行，彰顯政府重視疫情防範及嚴懲違反防疫規定決心。

矯正機關為防範監所群聚感染風險，除對新收收容人以分艙分流措施進行管控，另值勤同仁都要穿著全身防護裝備，以最高防疫規格進行動線管制辦理新收，以繼續維持監所防疫措施滴水不漏。

蔡清祥並再次叮嚀，元旦連假即將到來，儘量安心在家跨年，若欲參加各項活動，應確實遵守防疫的相關規定，共同守護國人健康。

(中時 )