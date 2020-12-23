保育鳥類仙八色鶇（八色鳥）在台南六甲國有林繁殖，台灣野鳥生態調查協會發動鳥友志工全天候守護，讓4隻幼鳥安全長大，並將繁殖和復育過程，全用影像記錄下來，編印台灣第一本八色鳥繁殖生態完整紀錄書冊。台南市長黃偉哲說，要盡力保護八色鳥安全，期望台南成為「八色鳥的故鄉」。

台灣野鳥生態調查協會理事長曾松清、監事易湘雲和拍鳥俱樂部會長黃蜀婷，日前由南市議員蔡筱薇引薦拜訪黃偉哲，贈送「2020台南六甲仙八色鶇繁殖生態全紀錄」書冊，同時向黃偉哲簡報守護八色鳥繁殖的過程，希望南市府能夠重視這項生態資源，協助讓八色鳥安心、安全繼續繁殖下一代。

曾松清表示，八色鳥是台灣夏候鳥，每年4、5月飛到台灣配對繁殖，8月再返回原棲地。雖然過去台灣從南到北，都有八色鳥蹤跡，卻因為環境、農業用藥及人為捕捉等因素，影響八色鳥繁殖，也沒有完整的八色鳥繁殖紀錄。

他說，近3年來，每年都有八色鳥在六甲國有林地繁殖，由於人為干擾，影響八色鳥的棲地安全和繁殖成果，因此，今年5月5日八色鳥再現時，台灣野鳥生態調查協會馬上展開追蹤調查，並發動全天候守護八色鳥安全，總共有92位鳥友志工、291人次參與。另外，全台鳥友也紛紛主動加入守護行列，歷經78天守護，直到4隻幼鳥安全隨著親鳥返回原棲地，才宣告解散。

守護八色鳥繁殖期間，曾有不肖之徒闖進棲息地企圖捕捉幼鳥，被守護的志工及時發現勸離，另外，曾松清也與棲息地的果園主人協商，果園主人同意在繁殖和育雛期間停止用藥，以免八色鳥斷食和健康受影響。

八色鳥已經連續3年在六甲保安林地繁殖，並且有了完全成功的經驗，曾松清認為，應該還會再來，因此，他積極為保護八色鳥安全奔走，也希望未來六甲區、甚至南市能成為「八色鳥的故鄉」。台南市政府農業局長謝耀清則表示，未來會結合保育團體和農民，推動生態保育軸線，以保育綠遊帶動農產品行銷，讓生產、生活與生態三贏。

(中時 )