奈及利亞政府的官方推特宣布，該國空軍即將收到3架巴基斯坦製的JF-17戰鬥機。這型戰機是巴基斯坦航太公司(PAC)與中國大陸成都飛機公司(CAIG)共同研製，巴基斯坦稱其為JF-17「雷霆式」，大陸則稱為FC-1「梟龍」。

戰機世界(FighterJets World)報導，奈及利亞空軍司令薩迪克·阿布巴卡元帥(Sadique Abubakar)說：「我們感謝巴基斯坦的3架JF-17戰機，以及美國提供的12架A-29超級大嘴鳥(Super tucano)，以及一架Mi-17E直升機。…這些飛機加上200名人員，接受培訓後，很快加入軍隊行列，抗擊不安全局勢，特別是打擊東北叛亂。」

塗上奈及利亞空軍軍徽的JF-17戰機在TWITTER上亮相。(圖/奈及利亞空軍)

這批JF-17已經完成奈及利亞的塗裝，機翼上已有該國的綠白色圓形軍徽。

關於巴基斯坦與奈及利亞之間的JF-17戰鬥機交易，最早是在2015~2016年傳出，到了2018年，巴基斯坦官方批准了以1.843億美元，向尼日利亞出售3架JF-17戰機的交易案。

就如第一段所說，JF-17的另一研發商是大陸成都飛機，因此中國大陸也相當關心。《中國經濟網》周二報導，「提供奈及利亞JF-17的，是PAC與CAIG的合資企業，每架戰機的成本為6120萬美元，這價格有包括武器系統-飛彈，雷射導引炸彈，和大陸製的射控瞄準筴艙。」

這3架JF-17抵達後，必然成為奈及利亞最先進的超音速戰機。目前該國空軍目前操作的是殲-7（大陸製的MiG-21衍生品），是第2世代戰機的過時貨。JF-17則具備超視距空戰能力，並可以投放精準武器，以對付「博科勝地」這樣的恐怖組織。

雖然JF-17是中國大陸與巴基斯坦合製的，但是兩方對它的關注程度不同，巴基斯坦相當重視JF-17，於2010年開始在巴基斯坦空軍服役，目前製造了150餘架，並且持續升級，已達到「Block 3」；至於中國大陸，在殲10戰機計畫推出後，對FC-1的關注也就少了，中共空軍並沒有購入FC-1。

(中時新聞網)