德淵（4720）表示，第四季雖有主要原料EVA大漲、台幣升值及因市場防疫口罩急單之熔噴過濾材料需求回穩下等不利因素，但集團仍樂觀看待單季的營運表現，目前也積極搶攻健康產業商機，推動醫療產品，啟動新的成長動能。

德淵累計前十一月營收為28.29億仟元，衰退幅度4％。前三季季EPS為0.48元，較去年同期增加17％。

公司表示，第四季EVA大漲和台幣升值等不利因素，但在大陸熱熔膠及特化產品因疫情控制良好，各供應鏈需求動能增加及產能整併的效益下，預計集團獲利穩健並樂觀看待第四季的水準。

展望2021年，由於COVID-19疫苗已問世，各國明年開始陸續接種，推估國際市場將逐漸恢復經濟活動，預期集團在營收及獲利方面將較2019年成長。

目前德淵除江蘇大豐廠新增熱熔膠產線，以滿足2021年大陸下半年旺季的需求外，也配合政府境外資金匯回專法，投入更新桃園廠熱熔膠的產線，預計新產線的產能、效率、品質均大幅提升，生產成本可望有機會進一步的降低。

另外，該公司在Healthcare健康產業中，除了過濾材料的上游投入外，也是台灣第一家成功開發出歐洲最高滅菌等級認證Class B的滅菌鍋廠商，目前公司也持續為台灣防疫感染控制提供產品與服務。熱熔膠產品應用在健康產業的過濾器、醫療面板、防護衣、衛生用品、醫衛用品、醫療床墊、醫療包材，除了原本民生用品、書本裝訂與乳品包裝產業等的應用外，其中防護衣需求量持續增加，該產品因為要隔離病毒，須符合接著力強、耐候性佳的高階熱熔膠，並配合客戶的材質進行客製化。

(工商 )