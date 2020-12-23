外交部常務次長曹立傑今天上午主持泰博科技股份有限公司及財團法人福爾關懷基金會共同捐贈抗原快篩試劑典禮，由聖克里斯多福及尼維斯大使暨駐台使節團團長哈菁絲（Jasmine E. Huggins）代表接受，多位駐台友邦大使、代辦及友好國家代表均在場觀禮。

曹次長致詞表示，新冠肺炎（COVID-19）疫情爆發以來，已大幅影響人類的生活，目前雖然疫苗已問市，篩檢仍為重要防疫工具。泰博公司在4月間主動捐贈額溫槍及自動量測系統，在第二波疫情肆虐下，主動捐贈30萬劑快篩試劑，具體落實社會責任，是政府協助國際抗疫的好夥伴，感謝泰博公司慷慨進行人道援助。

泰博公司董事長陳朝旺表示樂於協助政府與友邦對抗疫情，𢹂手共度難關。此次與中央研究院合作開發的試劑操作簡易，並已通過歐盟CE及台灣TFDA認證，只需15分鐘便可獲知檢測結果，將可大幅紓緩醫療檢驗能量不足的壓力。

使節團長哈菁絲大使致詞時也感謝泰博公司先前捐贈額溫槍及自動量測系統，以及本日捐贈的30萬劑抗原快篩試劑，證明Taiwan Can Help絕對不只是一個口號，而是具體的實踐。在聖誕節這個充滿愛與感謝的節日，此次的捐贈象徵最及時且最需要的禮物。

外交部表示，2020年新冠肺炎肆虐全球，外交部除主動提供防疫物資協助友邦及友好國家抗疫，也已多次協助民間企業參與國際援助，感謝民間企業支持政府外交工作，再度展現台灣暖實力。

(中時 )