「客家九獻禮」為罕見廟宇禮俗，今年獲文化資產審議委員會審議通過，新增為苗栗縣無形文化資產。（苗栗縣政府提供／何冠嫻苗栗傳真）

苗栗縣文化資產審議委員會近日審議通過「客家九獻禮」、「客家山歌」，新增為苗栗縣無形文化資產，累積34件苗栗縣登錄之無形文化資產，厚植地方文化能量。

苗栗縣政府召開苗栗縣109年度傳統表演藝術、民俗、口述傳統及傳統知識與實踐文化資產審議委員會，審議新增無形文化資產民俗類「客家九獻禮」，保存團體為「財團法人苗栗縣南庄鄉獅山勸化堂」，以及傳統表演藝術類「客家山歌」，保存者精通客家山歌的賴仁政。

苗栗縣政府文化觀光局指出，客家九獻禮源自古禮，反映族群及地方鸞堂之禮儀，為勸化堂創建於1897年起，在玉皇大帝及三恩主壽誕時，分別以九獻大禮及仿九獻禮祝賀，獻禮除祭拜主神聖誕，也延請各方神佛與獻，供品均為素齋，排設成「全漢」、「半漢」、「三山七海」、「五湖四海」等名堂；儀式搭配傳統客家八音，演奏大樂、小樂及扮仙等，反映在地鸞堂信仰與生活文化特色。

另，客家山歌則客家常民文化，歌詞不但內涵豐富，表現手法多樣，且具有鮮明的藝術特色，形式以7言4句為主，1、2、4句押韻，演唱時須注重唱詞「字正腔圓、依字行腔」完整傳達詞意，為客家群眾喜聞樂唱的歌唱藝能，更代表著客家人的歷史文化真實寫照。

文化觀光局長林彥甫表示，苗栗縣登錄之無形文化資產累積34件，將持續致力於縣內文化資產的維護與發揚，厚植地方傳承能量，保存珍貴文化資產。

(中時 )