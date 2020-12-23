雖然現在國內新冠疫情因本土案例出現破口，但立法院審議萊豬相關法案，明天將進入最後拍板階段。精神科醫師沈政男認為，萊豬的食安內戰，這一仗不得不戰，雖然以綠委人數優勢，在野黨勢必無法擋下。不過，他寄希望於藍營各縣市首長，尤其對台中市長盧秀燕敢於向AIT嗆聲，展現守住食安的魄力相當看好，他甚至預言，2022台中市長選舉已提早結束了。

沈政男今（23）日在臉書上表示，新冠本土病例再現，國民黨取消了在立法院周邊的反萊豬守夜與繞行活動，但，民進黨明天依然要在立法院強行通過萊豬進口相關法案。

民進黨最近公布了「2020總統表現民調」，總統滿意度高達六成，各方面施政都有五成多支持度，而防疫更高達八成多。沈政男卻認為這份民調有花樣。他問道，萊豬進口的滿意度，你們怎麼不公布？你們沒有做嗎？

沈政男說，他敢說一定有做，只是選擇性不公布。就好像那些盡信藥廠所謂科學試驗的糊塗蛋一樣，不曉得壓在箱底的未公布試驗結果往往更多。其實這份民調只容許一個解讀，那就是蔡總統靠著防疫成果撐住了萊豬對滿意度的下拉力道，否則絕對不可能比上一任或前幾任總統高。

蘇貞昌日前稱，「立法院表決萊豬法案一定要過關，因為這跟同婚法案都是民進黨的價值！」對此，沈政男狂酸，「拜託，要台灣人吞瘦肉精是你們的價值啊？我看蘇貞昌連價值兩個字是什麼意思都搞不清楚。」

沈政男說，明後天的立法院表決，以民進黨的人數優勢，勢必會通過萊豬相關法案，國民黨接下來該做的，而且是主要戰場，應該是明年開始，執政各縣市的萊豬零檢出條例，要怎麼固守的問題。明年元旦後，蔡政府一定會公告這些地方條例無效，屆時藍營各縣市首長要怎麼回應，以及中央要怎麼反擊，必須做好沙盤推演。如果地方堅持萊豬零檢出，而中央強硬放行呢？藍營縣市長必須挺住！即使因此引發食安內戰，也不得不戰！

最後沈政男表示，他所居住的台中市，以盧秀燕市長橫眉冷對AIT的氣勢，一定會守得住，其他縣市，就靠大家了。以盧市長維護食安的魄力，2022的台中市長選舉，幾乎已經結束了，不是嗎？空污，台中人討厭，而食安，大家更擔心。空污可以弄掉一個林佳龍，挺萊豬的綠營人選，如何跟盧秀燕競爭？

(中時新聞網)